В России изобрели браслет, который поможет начальникам следить за подчиненными

Электронный браслет, с помощью которого начальник сможет контролировать своих сотрудников, изобрели в инновационной нижегородской компании. Как нам сообщили, она уже подала заявку на патент. Одних экспертов «РГ» новинка шокировала, но зато других порадовала.

Новое устройство передает информацию о работнике на оборудованный специальным программным обеспечением сервер, причем в режиме онлайн. Автоматически фиксируется место, дата, точное время, продолжительность, а также интенсивность труда работника. Благодаря этому, считают создатели браслета, работодатель получает возможность платить по труду, а не по присутствию в офисе.

Как рассказал глава компании-разработчика Борис БУНГЕР, электронные устройства могут быть использованы в любых сферах. Новым прибором, по его словам, уже заинтересовались крупные компании и предприятия госсектора.

Новшество проходило проверку в городских компаниях по уборке помещений. О чудо! Работники, которых обязали носить электронные браслеты, продемонстрировали резкий рост производительности труда, что привело к повышению заработной платы. По словам руководителя одной из клининговых компаний Сергея ШУХРИНА, любое начинание, нацеленное на повышение эффективности труда, достойно похвалы.

«Можно предложить еще кандалы или петлю на шею в зависимости от ситуации на производстве. В туалет тоже с браслетом будут ходить?» - возмущается Иван МОХНАЧУК, член генсовета Федерации независимых профсоюзов, кандидат экономических наук.

Он категорически против не только применения, но и регистрации прибора. И уверяет, что такие новации нарушают конституционные права граждан на свободу передвижения. А это недопустимо, какими бы благими производственными целями ни объяснялось. По его словам, внедрение подобных устройств, в том числе при дистанционной работе, изначально незаконно и любой сотрудник, которому предлагается добровольно подписать трудовой договор, включающий «пункт с браслетом», вправе заявить в инспекцию по труду или в прокуратуру о принуждении работодателя. В этом случае к нему могут быть применены штрафы.

Борис ЛЕОНТЬЕВ, гендиректор Федерального института сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса, не столь категоричен. И поясняет, что в данном случае патентуется техническое устройство и моральная сторона не играет роли. По его мнению, у такого устройства большие перспективы. Тем более все больше компаний переходят на удаленный график и отследить эффективность действий сотрудников в служебное время становится сложно. Главное, по его мнению, прописать отношения в трудовом договоре с работником или в коллективном договоре.

«Если сегодня такой подход кого-то и шокирует, то через 5 лет станет удобной и распространенной системой контроля», - прогнозирует Леонтьев.

С коллегой солидарен профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии государственной службы при Президенте РФ Александр ПИДДЭ. Он также считает, что в этой истории может возникнуть только один вопрос, прописано ли использование браслета в трудовом соглашении с работником.

«По согласию работника, работодателя и профсоюза можно эти отношения урегулировать. Ведь исполнение трудовых обязанностей улучшается, зарплата увеличивается, а результаты труда приобретают более высокое качество! Польза для всех», - убежден профессор.

Ведущий сотрудник Центра макроэкономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр ГУСЕВ также не видит повода для беспокойства.

В экономике эти способы контроля давно используются. Устройства устанавливают на грузовые фуры и такси. Шахтерам также велено использовать сейчас аналогичные приборы, чтобы связь с ними в шахте не прерывалась.

Впрочем, сегодня отследить и проконтролировать все передвижения сотрудников в рабочее время не проблема - приложения к обычным мобильным телефонам это позволяют делать в открытую, не шпионя.

Однако Иван Мохначук стоит на своем. По его словам, коллективный договор работодателей и работников, в котором якобы можно прописать использование подобного устройства, никогда не зарегистрирует Роструд. «Шахтеры подобные устройства позиционирования действительно имеют, - поясняет он, - но это прописано в правилах, зарегистрированных минюстом, и предполагает работы на особо опасных объектах, связанных с угрозой для жизни и здоровья».

Впрочем, как выяснилось, сегодня законодательство не готово к таким новинкам, предупреждает Василий ШАВИН, адвокат Второй Нижегородской коллегии адвокатов. Так что профсоюзам, юристам и бизнесу еще предстоит найти баланс между частной жизнью человека и его профессиональной деятельностью.