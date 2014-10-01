Рынок вознаграждений в коммерческом секторе России вырос в этом году на 6,8%

По данным Росстата, в августе среднемесячная начисленная зарплата в России снизилась на 3% (с учетом инфляции - на 3,2%) и составила 31 540 рублей. Таким образом годовой рост (к августу 2013 года) номинальной зарплаты составил 9,1%, а реальной (с учетом инфляции) - 1,4%. Для сравнения: в прошлом году аналогичные показатели были 13,7 и 6,8% соответственно.

Рост реальных зарплат останавливается, подтверждает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Игорь ПОЛЯКОВ. По его прогнозам, если в 2012 году реальная зарплата выросла на 8,4%, а в 2013 г. - на 4,8%, то в 2014 году приходится ожидать роста лишь на 2,5-3%. И дело здесь, на его взгляд, совсем не в инфляции, которая окажется выше примерно на 1,5% от официальных прогнозов. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Компании не уверены в завтрашнем дне, - говорит Поляков. - Ведь рост ВВП в I квартале составил 0,9%, во втором - 0,8%, а в третьем - где-то 0,2%. Инвестиционные расходы сокращаются, равно как и спрос на продукцию». На какую-то особую конкуренцию на рынке труда, способную подстегивать работодателей компенсировать оклады сотрудникам, на его взгляд, рассчитывать не стоит.

Фальшивый рост

Отвечая на вопрос Superjob.ru: «Когда в вашей компании в последний раз производили повышение или индексацию зарплат сотрудников?» - почти треть (31%) работодателей заявили, что индексация заработной платы проводилась у них в течение последних шести месяцев, а в 13% опрошенных компаний индексация не проводилась более двух лет. «Сравнивая усредненные по рынку результаты и результаты опроса финсектора, видим, что последний значительно уступает рынку в целом по динамике индексации зарплат», - отмечает руководитель отдела аналитики портала Superjob.ru Валерия ЧЕРНЕЦОВА. При этом ряд компаний, в которых индексация произошла, отмечают, что носила она «фальшивый» характер: «увеличение окладной части и ровно на эту же сумму уменьшение премиальной».

«Судя по результатам нашего исследования, в этом году не изменили размер вознаграждения каждому пятому сотруднику», - утверждает руководитель центра исследований HayGroup в России Ирина ЧЕРНОЗУБОВА. В исследовании HayGroup приняли участие более 600 крупных компаний, сообщив данные более чем об 1 млн зарплатных значений.

«С начала года зарплаты по стране в целом выросли примерно на 5%, при этом в столице рост составил только 3,4%», - утверждает Наталья ДАНИНА, руководитель исследований заработных плат, компенсаций и льгот HeadHunter. По ее данным, сильнее всего на середину сентября выросли зарплаты у представителей сфер «автомобильный бизнес» (13%), «маркетинг» и «медицина/фармацевтика» (7%). Аутсайдеры - «управление персоналом» и «логистика» (минус 4% с начала года). В абсолютных значениях средняя зарплата в Москве сегодня составляет 61 000 рублей, а в регионах - 37 000 рублей.

Повышают выборочно

Судя по данным HayGroup, в среднем рынок вознаграждения в коммерческом секторе России вырос в этом году на 6,8%. «С учетом роста инфляции это можно скорее считать корректировкой рынка, нежели его полноценным ростом, - считает Чернозубова. Уровень повышения в зависимости от должности может весьма существенно колебаться - от 4 до 11%. Так, в регионах России наибольшее увеличение твердого оклада в этом году отмечается среди специалистов по продажам (в среднем 6,8%). Вполне вероятно, что не последнюю роль в этом сыграл высокий уровень дефицита специалистов на данном направлении в регионах». В Москве, по ее словам, лидирует другая должность, которая также относится к категории наиболее востребованных, - инженер (в среднем 8%).

«Рынок стал более адекватно расценивать труд массового персонала», - считает Алексей КИНДЯЛОВ, старший редактор портала Rabota.ru. Опираясь на изменения значений зарплатных предложений в базах вакансий его компании, он утверждает, что во многих сферах зарплаты выросли именно у линейных сотрудников, к тому же уменьшились и зарплатные вилки: самые низкие зарплаты по профессии увеличились, а максимальные, наоборот, несколько уменьшились. К примеру, зарплаты секретарей за год не выросли вовсе, но предложения окладов у «недорогих» секретарей без знания иностранного языка за год выросли на 22%, тогда как предложения на должность личного помощника со знанием иностранного языка упали сразу на 15%. Зарплаты бухгалтеров выросли на 4,87%, но на 29% выросли зарплаты у помощника бухгалтера, а у экономиста зарплата упала в среднем на 12%. В самой быстроразвивающейся сфере, сфере продаж, все еще продолжается рост - за год он составил 15,46%: самую большую прибавку получили менеджеры по закупкам (31%) и лишь зарплаты коммерческих директоров упали на 1%. В списке лидеров по темпам роста зарплат находятся и айтишники: за год им прибавили в среднем 13,9%: в наиболее выгодном положении оказались web-программисты (39%), а вот разработчики остались в минусе на 7%. На производстве зарплаты повысились на 6,9%: наилучшими показателями роста могут похвастаться начальники производства (28% прироста), а вот главные механики за год потеряли 14% своей зарплаты.

«Рост рынка заработной платы в России уже пять лет носит скорее номинальный характер», - считает Чернозубова из HayGroup.

Шанс на будущее

«По результатам свежего обзора зарплат EY работодатели пока не спешат предпринимать активные действия и, можно сказать, занимают выжидательную позицию, несмотря на усугубление сложной экономической ситуации», - констатирует Екатерина УХОВА, партнер компании EY. По ее словам, по-прежнему большинство работодателей продолжают ежегодно пересматривать заработную плату сотрудников, за период с мая 2013 г. по апрель 2014 г. пересмотрели заработную плату своих работников 85% компаний в среднем на 7,6%. Однако темпы повышения заработной платы снизились в течение последних трех лет.

Большинство (93%) участников обзора EY продолжают выплачивать премии сотрудникам по результатам работы. Размер фактических выплат несколько ниже запланированного (целевого). На будущий 12-месячный период компании уже запланировали более сдержанное повышение заработной платы - 7% (в среднем). По отраслям экономики этот показатель различен. Так, например, в нефтегазовом секторе он ожидается на уровне 6,4%, а в секторе недвижимости - 8,3%. Ключевыми факторами при пересмотре уровней зарплат, остаются данные о рынке труда и оценка эффективности работников. «Тем не менее планы могут быть пересмотрены в начале 2015 года», - считает Ухова.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.