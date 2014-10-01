Александр Суринов: Росстат за критику, но конструктивную

Глава российского статистического ведомства Александр Суринов готов обосновать каждую цифру выдаваемой информации

Какие новые вызовы встают сегодня перед статистиками, в каких сферах наблюдаются пробелы между статистикой и реальной экономикой, чем выделяется Дальневосточный регион на фоне других российских субъектов - об этом в эксклюзивном интервью «Золотому Рогу» рассказал руководитель Росстата Александр СУРИНОВ.

В сентябре главный статистик страны посетил Владивосток с целью участия в Международном совещании руководителей национальных статистических ведомств Азиатско-Тихоокеанского региона, на котором обсуждались последствия изменений в мировой экономике для макроэкономической статистики АТР и вопросы координации усилий по внедрению международных стандартов. «ЗР» воспользовался поводом и задал несколько вопросов главе статистического ведомства России.

- Александр Евгеньевич, знаю, что именно вы инициировали проведение крупного международного форума статистиков во Владивостоке. Вам настолько приглянулся наш город?

- Российская статистика на хорошем счету в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и это стало веским поводом для того, чтобы принимающей стороной стала именно наша страна. Что же касается выбора места, то, регулярно бывая во Владивостоке, я не мог не отметить позитивных изменений в его облике, и мне очень хотелось, чтобы этот красивый и прогрессивный город на Востоке России увидели и наши зарубежные коллеги. Ну а ДВФУ с его инфраструктурой на острове Русском как нельзя лучше подходит для проведения подобных встреч.

- Какие вопросы поднимались на совещании?

- Мы обсуждали последствия изменений в экономической политике для макроэкономической статистики, делились опытом внедрения нововведений в своих странах, определяли пути ускорения реализации макроэкономических статистических основ, согласовали дальнейшие шаги по улучшению экономической статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вопросов накопилось много. Перед статистикой постоянно возникают новые вызовы, и она должна оперативно на них реагировать: вовремя фиксировать малейшие изменения, измерять их и доводить результаты до сведения тех, кто принимает важные экономические решения в стране и регионе. При этом современная статистика не стоит на месте, постоянно модернизируется. Так, например, система национальных счетов - самый прогрессивный современный стандарт - позволяет взглянуть на состояние экономики разных стран совершенно под другим углом зрения, нежели раньше.

Экономическая статистика развивается, и мы идем вслед за ней. Появляются новые объекты наблюдения, в корне меняется подход к тем или иным явлениям и процессам. Как, например, правильно измерить взаимоотношения резидентов в транснациональных корпорациях, к чему относить затраты на научно-исследовательские разработки: к расходам, как это было раньше, или к инвестициям, вложениям в основной капитал? Один из актуальных вопросов - как максимально точно посчитать валовой продукт страны. Сегодня Росстат использует очень корректный метод расчета «снизу вверх», когда не общая цифра по стране распределяется по регионам, а, наоборот, складывается из показателей отдельных субъектов России. Кстати, совершенствуя методики по расчету национального ВВП, мы улучшаем и методику оценки ВРП, и с этой точки зрения работаем и на региональные власти.

Уровень статистического развития стран-участников совещания разный, у кого-то нам стоит поучиться, а кому-то - у нас. И подобные встречи - отличная возможность обменяться профессиональным опытом. Важность обсуждаемых вопросов подчеркивает и тот факт, что на профильном, казалось бы, совещании собрались не только статистики, но и представители центральных банков стран АТР, Международного валютного фонда.

- Один из вопросов форума был посвящен пробелам между экономической статистикой и реальной экономикой. В каких сферах наблюдаются подобные расхождения в России?

- Есть такое понятие, как ненаблюдаемая экономика, происходящие в ней процессы нельзя измерить прямыми методами статистики, а потому пробелы не исключены. В частности, это касается незаконного производства товаров и услуг - проституции, контрабанды и т.д. Еще один сегмент - скрытое производство, теневая экономика. Существуют формы досчета, которые мы используем, но они не гарантируют полноты картины. Есть мелкие предприятия, не учитывающиеся статистикой, которые с точки зрения бизнеса особого интереса не представляют, но на самом деле тоже являются частью ВВП страны. Подчеркну, что похожая ситуация с расхождениями характерна для многих стран, в т.ч. с развитыми экономическими системами.

- Время идет, статистика совершенствуется, а поток критики от пользователей не уменьшается…

- Каждый имеет право сомневаться в наших цифрах, но мне хотелось бы слышать веские аргументы, а не обывательские «верю - не верю». Самые жаркие споры вызывают, конечно, динамика цен и инфляция. На сайте Росстата можно увидеть полную базу данных по всем наблюдаемым товарам и услугам во всех городах России. И цифры, которые мы выдаем, берутся не с потолка. Для этого мы мониторим цены огромного количества рынков, магазинов, киосков в 272 городах страны, где проживает примерно половина городского населения страны. А сам механизм расчета инфляции устроен так, что ни территориальные органы, ни собственно Росстат не могут в него вмешаться. Все расчеты ведутся в соответствии со стандартом, который принял Международный валютный фонд, и нас периодически, раз в три года, проверяют миссии МВФ. Кроме того, недавно завершилась работа комиссии Организации экономического сотрудничества и развития, которая длилась три с лишним года. Проверка была суровой, мы выслушали много критики, но эти «мучения» были очень полезны, потому что позволили взглянуть нам на свою работу глазами профессионалов тех стран, где статистика находится на очень высоком уровне.

Мы, в свою очередь, строго проверяем территориальные отделы статистики, а они - районные подразделения, поэтому случайных цифр в нашей работе не бывает.

Кроме того, нередко результаты, которые мы выдаем, складываются из тех сведений, что сообщают нам пользователи. Насколько они правдивы - настолько достоверны показатели. Приведу пример. Недавно мы завершили масштабное обследование по рациону питания россиян. И если бы мы опирались только на те сведения, что сообщали нам респонденты, картина была бы сильно искажена. Так, женщины отчаянно скрывали, что едят сладкое (и в каких объемах), мужчины занижали норму алкоголя, и т.д. К счастью, у нас есть вопросы-ловушки, позволяющие выявить лукавство, и специальные методы досчетов. Но в целом это была тяжелейшая работа.

С чем я однозначно согласен - с тем, что скорость наших подсчетов должна быть более быстрой, но пока увеличить ее не получается. Простые индексы - инфляцию, промышленное производство - мы считаем очень быстро и по ряду показателей даже признаны одной из самых оперативных статслужб мира (одно время даже европейцы перенимали наш опыт). А вот более сложные расчеты, например ВРП, ускорить пока не получается. Мы считаем этот показатель 14 месяцев, американцы - 12. Но при этом ту работу, что у нас выполняет один сотрудник, за рубежом выполняют трое. И в условиях тенденции сокращения госаппарата вряд ли можно будет быстро поменять ситуацию.

- Тем не менее сложно поверить в то, что вы при этом не испытываете давления со стороны властей…

- Не скрою, иногда такие попытки происходят, причем на региональном уровне. Не везде и не часто, но это случается. Мы своих коллег защищаем, и если возникают проблемы, то они решаются через Росстат. Что касается федеральной власти, то порой представители отдельных министерств выражают недовольство тем, что инфляция высокая или темпы роста низкие, но это ограничивается отдельными частными высказываниями. Никакого давления ни со стороны президента России, ни со стороны правительства страны на Росстат нет.

- Политика, как известно, напрямую влияет на экономику. Сказалась ли ситуация с Украиной на статистических показателях?

- Безусловно. В первую очередь это отразилось на динамике цен, нетипичной для этого периода года, и коснулось санкционных продуктов. И как долго это продлится, пока сложно сказать. Но ситуация с Украиной сказалась не только на статпоказателях. Сегодня мы инкорпорируем статистику Крыма и Севастополя в систему Росстата, создали там два территориальных органа. Несмотря на сходство российской и украинской статистики, есть много отличительных нюансов. Кроме того, украинские территориальные органы статистики ограничивались функцией сбора первичной информации, а обрабатывалась информация исключительно в Киеве, наши же ТОГСы более самостоятельны в этом плане. К тому же и в Крыму, и в Севастополе очень слабый уровень технической оснащенности. Поэтому работы еще предстоит много.

- Когда мы сможем увидеть, оправдываются ли ожидания правительства по росту темпов производства отечественных производителей?

- Эту информацию можно отслеживать и анализировать уже сейчас. Экспресс-сводки по состоянию отечественной промышленности выпускаются ежемесячно и публикуются на сайтах и Росстата, и Приморскстата, если вас интересуют местные компании.

- А в целом Дальний Восток на общероссийском статистическом фоне чем-то отличается?

- Пока, к сожалению, «эксклюзивность» региона наблюдается по демографическим показателям - оттоку населения, низкому уровню рождаемости. Знаю, что и на федеральном, и на региональном уровне власти предпринимают усилия по изменению ситуации. Надеюсь, в скором времени мы увидим совсем другие цифры.

- Каковы главные задачи, стоящие сегодня перед Росстатом?

- Первоочередная задача - проведение переписи населения в Крыму и Севастополе в октябре этого года. Так быстро перепись в России не проводилась никогда! В очень сжатые сроки нужно нанять и обучить людей, напечатать бланки опросных листов, подготовить атрибутику для переписчиков, завезти компьютеры, переделать серверную базу (у нас, кстати, более жесткие требования к защите персональных данных, чем на Украине). А в мае мы уже должны выдать первые цифры.

В следующем году нас ждет микроперепись населения, а в 2016-м - сельскохозяйственная перепись, занятие тяжелое, но интересное. Остальные задачи будем решать в рабочем режиме, продолжая собирать и обрабатывать информацию, без которой, как ни крути, не обойтись ни бизнесу, ни регионам, ни государству в целом.

Татьяна ОРЛОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.