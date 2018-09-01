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ФАС сочла физическим недостатком миниатюрный размер женской груди

01 Сентября 2018, 17:00 | В России

Чиновники назвали ущербной маленькую женскую грудь

Федеральная антимонопольная служба сочла физическим недостатком миниатюрный размер женской груди. Не вся ФАС, а только её отделение по Архангельской области. А подтолкнула ведомство к столь неожиданному утверждению реклама строительной фирмы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На баннер пожаловались местные жители. На огромном щите, рекламирующем новостройки, женщина измеряла грудь сантиметровой лентой. Подпись к изображению гласила: «У нас маленькие цены и много комплексов». И неравнодушные к рекламе архангелогородцы усмотрели в этом элемент провокации и сексизм. Они посчитали, что плакат оскорбляет и унижает женщин, а ко всему прочему основан на эксплуатации сексуальности женского тела.

Специальный экспертный совет выяснять степень сексуальности не стал, однако с доводами заявителей согласился. И отметил, что реклама указывает на «физические недостатки у женщин (маленькая грудь)».

Таким образом, та часть женского тела, которая по степени пышности или компактности до сих пор считалась объектом индивидуальных предпочтений мужчин, отныне получила некую юридическую градацию по размерам, где некие минимальные значения расценены как документально зафиксированный недостаток.

На документ с небесспорным утверждением натолкнулись журналисты «Русской службы BBC». На их просьбу пояснить критерии такого заключения архангельское управление ФАС на момент публикации новости не ответило.

А пока эксперты-чиновники рассматривают и оценивают женскую грудь, девушки продолжают совершенствовать себя. Правда, в моде теперь не увеличение бюста, а накачивание бёдер и губ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: грудь  антимонопольная служба  размер  строительство  бюстгальтер 



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