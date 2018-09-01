Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ФАС сочла физическим недостатком миниатюрный размер женской груди
Чиновники назвали ущербной маленькую женскую грудь
Федеральная антимонопольная служба сочла физическим недостатком миниатюрный размер женской груди. Не вся ФАС, а только её отделение по Архангельской области. А подтолкнула ведомство к столь неожиданному утверждению реклама строительной фирмы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На баннер пожаловались местные жители. На огромном щите, рекламирующем новостройки, женщина измеряла грудь сантиметровой лентой. Подпись к изображению гласила: «У нас маленькие цены и много комплексов». И неравнодушные к рекламе архангелогородцы усмотрели в этом элемент провокации и сексизм. Они посчитали, что плакат оскорбляет и унижает женщин, а ко всему прочему основан на эксплуатации сексуальности женского тела.
Специальный экспертный совет выяснять степень сексуальности не стал, однако с доводами заявителей согласился. И отметил, что реклама указывает на «физические недостатки у женщин (маленькая грудь)».
Таким образом, та часть женского тела, которая по степени пышности или компактности до сих пор считалась объектом индивидуальных предпочтений мужчин, отныне получила некую юридическую градацию по размерам, где некие минимальные значения расценены как документально зафиксированный недостаток.
На документ с небесспорным утверждением натолкнулись журналисты «Русской службы BBC». На их просьбу пояснить критерии такого заключения архангельское управление ФАС на момент публикации новости не ответило.
А пока эксперты-чиновники рассматривают и оценивают женскую грудь, девушки продолжают совершенствовать себя. Правда, в моде теперь не увеличение бюста, а накачивание бёдер и губ.
Новости тематики
- ФАС сочла физическим недостатком миниатюрный размер женской груди
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе
- Российские олигархи ищут возможности откупиться от санкций
- Названы самые привлекательные работодатели России -2018
- Салоны красоты будут отказывать в обслуживании таким людям
- СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование
- Alliance Oil Company Ltd. своевременно произвел выплату держателям еврооблигаций
- Рискованное увлечение
- Ипотека уходит в интернет
Новости раздела
- ФАС сочла физическим недостатком миниатюрный размер женской груди
- Производители экологически чистой продукции в Приморском крае получат господдержку
- Бизнесу готовят новый налог
- Малый бизнес принесли в жертву
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Tele2 наращивает прибыль
- Минстрой не ждет роста цен
- Многоквартирное жилье уходит в прошлое
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- Страховщики смыкают ряды
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Дарькин начал экономить
- Неопознанный самолет нарушил воздушное пространство России в Приморье