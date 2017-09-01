Во Владивостоке появились рестораны и магазины, которые принимают в качестве оплаты лайки

Российский предприниматель Владимир Гладких запустил программу лояльности, которая позволяет ее участникам расплачиваться лайками за товары и услуги, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как рассказал предприниматель «Ведомостям», сервис называется FunPay.money. Покупатель регистрируется на сайте FunPay.money и размещает на своей странице пост с хештегом заведения, в котором хочет получить скидку (оно должно быть партнером проекта). В «Личном кабинете» пользователь получает бонус за каждый лайк к посту. Как правило, партнеры проекта (магазины и рестораны) сами определяют размер бонуса, рассказывает Гладких, но базово один лайк равен 1 рублю. FunPay.money учитывает лайки из социальных сетей «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter. Бонусами можно расплатиться на кассе магазина, предъявив штрихкод или промокод.

Среди партнеров компании — рестораны и магазины в Архангельске, Калининграде, Владивостоке, Сочи, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Кирове и Нижнем Новгороде (в том числе H&M). По словам Гладких, партнеры платят за использование сервиса ежемесячную абонентскую плату. Но в скором времени FunPay планирует открыть офисы в Москве и Санкт-Петербурге и искать федеральных партнеров. Также компания продает региональные франшизы. Каждая стоит 135 тыс. рублей. По словам Гладких, стартап уже продал франшиз на 1,5 млн рублей.

Сервис получил 3,5 млн рублей в качестве инвестиций от двух бизнес-ангелов. Их имен Гладких не раскрывает. В планах FunPay — масштабирование бизнеса, привлечение американского инвестора и участие в американском акселераторе.

Сервис может быть интересен крупным торговым сетям, считает представитель «М.Видео» Валерия Андреева: часть клиентов, разместивших посты и получивших бонусы за лайки, вернутся за повторными покупками, а позитивные персонифицированные отклики в социальных сетях положительно скажутся на восприятии бренда. «Дикси» тоже нравится идея такой программы лояльности, потому что она стимулирует людей совершать покупки повторно, говорит представитель сети Владимир Русанов. Недавно сеть запустила акселератор для стартапов и как раз интересуется теми, кто создает программы лояльности и маркетинга. Поэтому сеть готова рассмотреть возможность партнерства со стартапом, заключает Русанов. Сервисом заинтересовался и «Связной». FunPay.money следует трендам геймификации и совместного потребления, когда люди с помощью информационных технологий получают новые возможности потребления услуг и взаимодействия с брендами, говорит представитель сети Сергей Тихонов. Аудитория продукта — это молодежь в возрасте до 25 лет, которая всегда активно ищет различные выгодные предложения, отмечает Тихонов. В перспективе FunPay.money может бы интересен «Связному» для обмена лайков и шеров на бонусы программы лояльности «Связной-Клуб». Однако нужно исключить возможность накрутки реакций со стороны ботов, отмечает Тихонов.

Президент Sistema Venture Capital Алексей Катков говорит, что проект несет определенную пользу для владельцев бизнесов, но находится в серой юридической зоне. С 2014 года Apple отклоняет заявки на размещение мобильных приложений, поощряющих пользователей к распространению информации в социальных сетях за награды. Таким образом, масштабирование продукта видится проблематичным. Гладких говорит, что не слышал об этой проблеме, но указывает, что сейчас сервис не зависит от мобильного приложения: работает веб- и мобильная версия сайта.

Представители Instagram и «ВКонтакте» в понедельник не ответили «Ведомостям», будут ли они против использования соцсетей стартапом. С представителем Facebook изданию связаться не удалось.