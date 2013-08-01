Малый бизнес будет платить взносы по размеру своих доходов

На прошедшей неделе был обнародован Закон о новых ставках страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей. Со следующего года для некоторых из них эти платежи станут меньше.

Но в то же время за несвоевременную сдачу до 1 апреля каждого года налоговой отчетности или налоговых деклараций с указанием своих доходов за расчетный период, индивидуальные предприниматели будут платить "штрафной" страховой взнос, пишет "РГ".

Он будет рассчитываться из восьмикратного минимального размера оплаты труда (МРОТ), умноженного на тарифы социальных фондов.

Итак, закон предполагает, что для индивидуальных предпринимателей с годовым доходом до 300 тысяч рублей базовая ставка составит один МРОТ. Для предприятий, чей оборот выше, ставка взноса будет увеличиваться на один процент от суммы превышения.

Бурная дискуссия, развернувшаяся вокруг несправедливого начисления страховых взносов, которые с 1 января 2013 года начали считать, исходя не из одного, а из двух МРОТ, благополучно завершилась.

Напомним, для индивидуальных предпринимателей всех мастей, независимо от их ежегодного дохода в 50 тысяч рублей или в 6 миллионов, взнос вырос вдвое - с 19,4 до 35,6 тысячи рублей в год.

С 1 января будущего года ситуацию исправили - самым "бедным" взнос в один МРОТ (19 тысяч рублей) вернули. Но вот удастся ли при этом вернуть в бизнес 600 тысяч индивидуальных предпринимателей уже покинувших его из-за повышения налоговой нагрузки в 2013 году - вопрос.

По новым правилам, налоговики будут обязаны строго следить за отчетностью всех "индивидуалов" в случае занижения или отсутствия сведений о доходах, на основании которых будут дифференцироваться взносы, и применять суровые санкции. Как подсчитал аналитик Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРа России" Иван Ефременков, если, к примеру, индивидуальный предприниматель, который должен платить страховой взнос, исходя из одного МРОТ, то есть 19 тысяч рублей, проигнорирует закон и не отчитается о доходах до 1 апреля каждого года, следующего за расчетным периодом, то заплатит в социальные фонды в 8 раз больше, то есть около 150 тысяч рублей. А если с уплатой он протянет еще и дальше, то пойдут пени.

А это еще 40 процентов от 150 тысяч рублей. Таким образом, в год "страховому уклонисту" может набежать до 170-200 тысяч рублей. Эти деньги Пенсионный фонд может взыскать по суду. "Подход правильный, государство пошло на уступки предпринимателям, снизив взнос в зависимости от их доходов, но одновременно предложило справедливый механизм контроля за доходами", - говорит Ефременков.

"Сейчас ответственность не велика, а нововведение простимулирует вовремя подавать декларации, соблюдать налоговую дисциплину", - заключает эксперт "РГ". С ним согласна Тамара Шокарева, президент Ассоциации прямых продаж, в рядах которой сегодня насчитывается до миллиона самых "бедных индивидуалов", реализующих "из рук в руки" косметику, посуду и другие товары массового спроса.

"До восьмикратного взноса вряд ли кто-то доведет. Тем более сроки отчетности по доходам сдвинуты на более позднее время. С 31 декабря до 1 апреля. Так что можно загодя спланировать и просчитать все траты", - поясняет она. И добавляет: "Мера нового закона направлена против неплательщиков. Это как с ремнями безопасности на транспорте: ввели штрафы - все теперь ездят пристегнутыми".

Кстати, индивидуальные предприниматели, завершившие свой бизнес в 2013 году, должны рассчитаться по страховым взносам, исходя из двукратного минимального размера оплаты труда в 36 тысяч рублей, пропорционально отработанному времени. Те, кто бизнес продолжит в 2014 году, 31 декабря 2013 года должны будут заплатить по "двойному тарифу".

Однако восьмикратные штрафы в данном случае их не коснутся. По новому закону, кара начнет действовать только после 1 апреля 2015 года.