Пока идет амнистия, Минюст России придумал, за что еще можно сажать бизнесменов

Минюст представил на федеральном портале проектов правовых актов доработанную редакцию поправок в УК и УПК РФ, касающихся восстановления уголовно-правовой охраны института страховых взносов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ с 1 января 2010 года был отменен единый социальный налог, и до настоящего время уклонение от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд соцстрахования, Фонд медстрахования) не влечет ответственности, предусмотренной статьями 199 – 1992 Уголовного кодекса РФ. При этом до введения единого социального налога данные платежи также осуществлялись в форме страховых взносов, пишет Pravo.ru.

Законопроектом предлагается дополнить диспозиции статей 1991 и 1992 формулировкой "страховой взнос в государственный внебюджетный фонд". Кроме того, предусматривается дополнение УК РФ статьями 1993 и 1994, устанавливающими ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов с физических лиц и организаций.

Данные деяния признаются преступными в случаях их совершения в крупном либо особо крупном размере. Под крупным размером согласно статье 1993 "Уклонение от уплаты страховых взносов с физического лица" предлагается понимать сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, составляющую за период в пределах трех финансовых лет подряд более 600 тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных страховых взносов превышает 10% подлежащих уплате сумм страховых взносов, либо превышающую 1 миллион 800 тысяч рублей, а под особо крупным размером – сумму, составляющую за период в пределах трех финансовых лет подряд более 3 миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных страховых взносов превышает 20% подлежащих уплате сумм страховых взносов, либо превышающую 9 миллионов рублей. Для целей статьи 1994 "Уклонение от уплаты страховых взносов с организации" размеры крупного и особо крупного ущерба составляют более 2 миллионов рублей за три финансовых года подряд либо превышают 30 миллионов рублей соответственно.

С учетом этих положений вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. В частности, статьей 281 УПК в редакции законопроекта под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, понимается в том числе уплата в полном объеме сумм недоимки по страховым взносам, соответствующих пеней и штрафов в размере, определяемом в соответствии с законодательством РФ о страховых взносах.

ZRPRESS.RU, Владивосток.