www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.84 р. 100 JPY: 58.41 р.
EUR: 77.04 р. 10 CNY: 95.73 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Новая инициатива российского правительства грозит увести малый бизнес "в тень"

01 Апреля 2016, 14:52 | В России

На прошлой неделе премьер-министр РФ Медведев объявил, что в Российской Федерации с 1 июля этого года повысят минимальный размер оплаты труда, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил накануне, что повышение МРОТ с 1 июля 2016 года не отразится на размере фиксированных страховых взносов, уплачиваемых ИП в текущем году.

Чуть ранее в Госдуму РФ поступил законопроект № 1031440-6 об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года до 7 500 рублей.

Глава Минтруда отметил: «Повышение МРОТ не означает увеличения с 1 июля размера страховых взносов самозанятых, в том числе индивидуальных предпринимателей, на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Это связано с тем, что по закону в расчете размеров взносов используется МРОТ, установленный на начало финансового года».

Максим Топилин также уточнил, что Минтруд против одномоментного повышения МРОТ до прожиточного минимума.

«Мы считаем, чтобы это должно быть плановое, поэтапное увеличение МРОТ начиная с июля 2016 года с тем, чтобы работодатели могли планировать свои расходы на фонд оплаты труда. Чтобы индивидуальные предприниматели, платящие страховые взносы в зависимости от МРОТ, могли корректировать свои планы развития», – сообщил министр, передает пресс-служба Минтруда РФ.

Ряд экспертов считает, что в деле увеличения МРОТ есть один весьма важный момент – это ситуация в деловой среде. Компании в период кризиса традиционно идут на снижение зарплат, стараясь не увольнять своих сотрудников – это относится и к частным, и к бюджетным организациям. Столь значительное увеличение минимальной зарплаты означает для организаций рост издержек, которые в настоящее время для многих и без того выше уровня, необходимого для рентабельности.

По словам специалистов рынка труда, повышение размера минимальной зарплаты действительно может обернуться еще и ростом безработицы. Некоторые компании могут перевести сотрудников на неполный рабочий день, формально выплачивая им прежнюю зарплату, но уже в соответствии с новым уровнем МРОТ, цитирует экспертов «Биржевой лидер».



 

Автор: По материалам прессы
Теги: медведев  страхование  МРОТ  минтруд  взносы  малый бизнес 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru