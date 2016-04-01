Новая инициатива российского правительства грозит увести малый бизнес "в тень"

На прошлой неделе премьер-министр РФ Медведев объявил, что в Российской Федерации с 1 июля этого года повысят минимальный размер оплаты труда, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил накануне, что повышение МРОТ с 1 июля 2016 года не отразится на размере фиксированных страховых взносов, уплачиваемых ИП в текущем году.



Чуть ранее в Госдуму РФ поступил законопроект № 1031440-6 об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года до 7 500 рублей.

Глава Минтруда отметил: «Повышение МРОТ не означает увеличения с 1 июля размера страховых взносов самозанятых, в том числе индивидуальных предпринимателей, на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Это связано с тем, что по закону в расчете размеров взносов используется МРОТ, установленный на начало финансового года».



Максим Топилин также уточнил, что Минтруд против одномоментного повышения МРОТ до прожиточного минимума.



«Мы считаем, чтобы это должно быть плановое, поэтапное увеличение МРОТ начиная с июля 2016 года с тем, чтобы работодатели могли планировать свои расходы на фонд оплаты труда. Чтобы индивидуальные предприниматели, платящие страховые взносы в зависимости от МРОТ, могли корректировать свои планы развития», – сообщил министр, передает пресс-служба Минтруда РФ.

Ряд экспертов считает, что в деле увеличения МРОТ есть один весьма важный момент – это ситуация в деловой среде. Компании в период кризиса традиционно идут на снижение зарплат, стараясь не увольнять своих сотрудников – это относится и к частным, и к бюджетным организациям. Столь значительное увеличение минимальной зарплаты означает для организаций рост издержек, которые в настоящее время для многих и без того выше уровня, необходимого для рентабельности.

По словам специалистов рынка труда, повышение размера минимальной зарплаты действительно может обернуться еще и ростом безработицы. Некоторые компании могут перевести сотрудников на неполный рабочий день, формально выплачивая им прежнюю зарплату, но уже в соответствии с новым уровнем МРОТ, цитирует экспертов «Биржевой лидер».





