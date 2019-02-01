www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.36 р. 100 JPY: 60.14 р.
EUR: 75.2 р. 10 CNY: 97.48 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Бизнесу компенсируют до 25% затрат при участии в расселении аварийного жилья

01 Февраля 2019, 17:22 | В России

На выплату субсидий могут расходоваться средства фонда, средства долевого финансирования за счет бюджета субъекта РФ и/или средств местных бюджетов

Минстрой предлагает компенсировать до 25% затрат инвесторам, которые будут заниматься расселением аварийного жилья в рамках договоров развития застроенных территорий и комплексного развития территории.

«Предоставление целевых субсидий лицам, заключившим с органами местного самоуправления договоры развития застроенных территорий, <...> договоры комплексного развития территории по инициативе органа местного самоуправления <...> на возмещение понесенных расходов по выполнению обязательств. <...> При этом субсидия предоставляется по мере исполнения указанным лицом данных обязательств и не может превышать 25% от всех затрат указанного лица, понесенных в связи с исполнением указанных обязательств и 25% нормативной стоимости переселения, рассчитанной исходя из общей площади расселенных жилых помещений и нормативной стоимости квадратного метра», - говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается, что на выплату субсидий могут расходоваться средства фонда, средства долевого финансирования за счет бюджета субъекта РФ и/или средств местных бюджетов.

По национальному проекту до 2024 года планируется переселить в новые дома более 664 тыс. человек, которые проживают в аварийном фонде площадью 12 млн кв. м. На реализацию федерального проекта планируется направить 500 млрд рублей, 432 млрд рублей - средства федерального бюджета, 68 млрд - региональных.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: недвижимость  аварийное жилье  Минстрой  субсидии  проект 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru