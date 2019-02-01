Бизнесу компенсируют до 25% затрат при участии в расселении аварийного жилья

На выплату субсидий могут расходоваться средства фонда, средства долевого финансирования за счет бюджета субъекта РФ и/или средств местных бюджетов

Минстрой предлагает компенсировать до 25% затрат инвесторам, которые будут заниматься расселением аварийного жилья в рамках договоров развития застроенных территорий и комплексного развития территории.

«Предоставление целевых субсидий лицам, заключившим с органами местного самоуправления договоры развития застроенных территорий, <...> договоры комплексного развития территории по инициативе органа местного самоуправления <...> на возмещение понесенных расходов по выполнению обязательств. <...> При этом субсидия предоставляется по мере исполнения указанным лицом данных обязательств и не может превышать 25% от всех затрат указанного лица, понесенных в связи с исполнением указанных обязательств и 25% нормативной стоимости переселения, рассчитанной исходя из общей площади расселенных жилых помещений и нормативной стоимости квадратного метра», - говорится в документе, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается, что на выплату субсидий могут расходоваться средства фонда, средства долевого финансирования за счет бюджета субъекта РФ и/или средств местных бюджетов.

По национальному проекту до 2024 года планируется переселить в новые дома более 664 тыс. человек, которые проживают в аварийном фонде площадью 12 млн кв. м. На реализацию федерального проекта планируется направить 500 млрд рублей, 432 млрд рублей - средства федерального бюджета, 68 млрд - региональных.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток