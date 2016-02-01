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Кандидатами на приватизацию названы госпакеты "Роснефти" и "Аэрофлота"
Продажа федерального имущества станет темой совещания, которое проведет на этой неделе президент России Владимир Путин. «На следующей неделе мы должны обсуждать вопросы приватизации в том числе на текущий год», – сказал он в пятницу на совещании по экономическим вопросам. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Ведомости».
Президент поддержал предложения Минэкономразвития по приватизации в 2016 г., знают два федеральных чиновника. В бюджете денег нет, доходы от экспорта энергоресурсов сокращаются, поэтому продавать будут всё, говорит один из них. Среди вероятных активов на продажу госпакеты акций «Ростелекома», «Транснефти», «Аэрофлота», «Роснефти», «Совкомфлота» и ряда других компаний, перечисляет чиновник. Планы по продаже находящихся в федеральной собственности акций утверждены еще распоряжением правительства от 1 июля 2013 г., говорит представитель Минэкономразвития.
В ноябре 2015 г. Минэкономразвития представило в правительство предложения по организации продажи госпакетов крупнейших компаний, в том числе с учетом текущей экономической ситуации, рассказал «Ведомостям» чиновник министерства. После их одобрения Минэкономразвития и другие заинтересованные ведомства организуют работу по подготовке необходимых решений президента и правительства, говорит он. Возможны как продажи в рынок, так и стратегическим инвесторам, но «бюджетообразующие» сделки с акциями крупнейших компаний возможны только по отдельным решениям президента и правительства, подчеркивает собеседник «Ведомостей».
За два года правительство рассчитывает заработать на продаже государственного имущества 1 трлн руб., говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. Ранее правительство раскрывало официальный план по доходам от приватизации на 2016 г. – 33,2 млрд руб. Но за счет продажи долей в таких компаниях, как «Роснефть» (государство готово продать 19,5%), «Башнефть» (50,08% принадлежит государству, еще 25% плюс 1 акция – Башкирии) и в целом ряде других, можно привлечь в казну до 1 трлн руб., заявлял Силуанов. Акции «Роснефти», приводил он пример, должны быть проданы не менее чем за 500–550 млрд руб.
«За скобками», по словам Путина, останется вопрос снижения госдоли в Сбербанке (50% плюс 1 голосующая акция у ЦБ). Возможность продажи части госпакетов в Сбербанке и ВТБ допускал министр экономического развития Алексей Улюкаев. Но в пятницу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с Путиным и Силуановым высказала мнение, что снижать долю государства в Сбербанке преждевременно: это снизило бы доверие к банку со стороны вкладчиков. Путин согласился и обещал вопрос о приватизации Сбербанка в ближайшее время не поднимать.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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