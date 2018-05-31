Провинция Хейлунцзян пиарит себя на внутреннем рынке

Тысячи видеороликов, посвященных индустрии туризма провинции Хейлунцзян, будут продемонстрированы в кинотеатрах Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Чжэнчжоу и Цзинань, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Хейлунцзянские экономические новости".

Комитет туризма провинции Хейлунцзян стал инициатором своеобразного видеотура "Большой летний лес", рассказывающих о туристических объектах этого региона Китая. Демонстрация рекламных роликов запланирована в крупнейших кинотеатрах формата IMAX в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Чжэнчжоу, Цзинане. Ожидается, что в прокат в общей сложности попадут тысячи видеороликов, каждый из них будет содержать свою историю - о влюбленных, детях и родителях, старшем поколении, чьи отношения развиваются в ходе путешествия, открываются их новые грани.

В последние годы в соответствии с новыми тенденциями в области маркетинга, PR- продвижения туризма и новыми требованиями рынка Комитет туризма провинции Хейлунцзян активно развивает рекламную платформу для развития туриндустрии в провинции, а также привлечения внимания к региону внутренних туристов.

Хейлунцзянские экономические новости

Текст адаптировала Ли Ижань.