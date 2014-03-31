В китайской провинции Хэйлунцзян разработана программа развития отношений с Россией в сфере торговли услугами

На прошлой неделе в провинции Хэйлунцзян официально опубликована «Среднесрочная и долгосрочная программа развития отношений с Россией в сферах торговли услугами на 2014 -2023 гг.», сообщает «Экономическая газета провинции Хейлунцзян».

Таким образом, дальнейшее развитие сотрудничества Китая с Россией будет концентрировано на развитие на таких отраслей как: туризм, экономика, электронная торговля, китайские лекарственные средства и культурные обмены. В программе поставлена задача увеличить объём экспортно-импортных операций с Россией к 2018 году до 1.5 млрд долл., а к 2023 году до 3 млрд долл.

Провинция Хэйлунцзян планирует продолжить сотрудничество с российскими туристическими организациями и сконцентрироваться на совместной разработке новых интересных туристических маршрутов. Одним из приоритетных направлений должен стать медицинских туризм, когда туроператоры будут работать в тандеме с больницами и санаториями Поднебесной. По мере развития данного направления планируется создать систему предварительной дистанционной консультации приморских пациентов китайскими врачами. Кроме того, в провинции Хейлунцзян будут простроены новые больницы и санатории, ориентированные на лечение российских пациентов.

Планируется создать крупномасштабный электронный центр сбора и обработки информации, которая может быть полезна для участников ВЭД с Китаем.

ZRPRESS.RU, Владивосток.