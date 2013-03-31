В Таиланде рынок недвижимости испытывает бум

Застройщики и агенты по недвижимости утверждают, что квартиры, приобретенные в Таиланде в 2011 году, выросли в цене на 12% за год.

Активное развитие инфраструктуры привело к подъему на жилищном рынке страны, сообщает издание Prian. ru со ссылкой на Property Community. Правительство планирует выделить около 72 млрд долларов в течение следующих 4 лет на развитие крупных проектов, таких как новая система железнодорожного сообщения между северными провинциями Таиланда, включая Чанг Май и Бангкок.

Проекты Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN), такие как открытие зон свободной торговли, также будут способствовать росту иностранных инвестиций в Таиланде, считают специалисты Knight Knox International.

Министерство туризма и спорта сообщило, что более 22 млн туристов, посетивших Таиланд в 2012 году, отдыхали в основном в популярных Бангкоке и Паттайе. Недвижимость последней становится все более востребованной среди инвесторов: только во второй половине 2012 года было запущено строительство более 7 тыс новых единиц жилья, 69% из которых уже раскуплены. Эксперты уверены, что продажи возрастут после открытия парка водных аттракционов Cartoon Network, которое состоится в 2013 году.

Бангкок изобилует дворцами, храмами и традиционными уличными рынками, что делает его привлекательной как для инвесторов, так и для туристов. Журнал Travel & Leisure Magazine признал Бангкок лучшим городом для отдыха в 2012 году.

Застройщики и агенты по недвижимости утверждают, что квартиры, приобретенные здесь в 2011 году, выросли в цене на 12% за год. Эксперты также утверждают, что инвесторы расширяют ареалы покупки недвижимости, выбирая объекты не только в центре Бангкока, но и на периферии, пишет РИА "Новый Регион".