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В Таиланде рынок недвижимости испытывает бум

31 Марта 2013, 19:21 | В мире

Застройщики и агенты по недвижимости утверждают, что квартиры, приобретенные в Таиланде в 2011 году, выросли в цене на 12% за год.

Активное развитие инфраструктуры привело к подъему на жилищном рынке страны, сообщает издание Prian.ru со ссылкой на Property Community. Правительство планирует выделить около 72 млрд долларов в течение следующих 4 лет на развитие крупных проектов, таких как новая система железнодорожного сообщения между северными провинциями Таиланда, включая Чанг Май и Бангкок.

Проекты Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN), такие как открытие зон свободной торговли, также будут способствовать росту иностранных инвестиций в Таиланде, считают специалисты Knight Knox International.

Министерство туризма и спорта сообщило, что более 22 млн туристов, посетивших Таиланд в 2012 году, отдыхали в основном в популярных Бангкоке и Паттайе. Недвижимость последней становится все более востребованной среди инвесторов: только во второй половине 2012 года было запущено строительство более 7 тыс новых единиц жилья, 69% из которых уже раскуплены. Эксперты уверены, что продажи возрастут после открытия парка водных аттракционов Cartoon Network, которое состоится в 2013 году.

Бангкок изобилует дворцами, храмами и традиционными уличными рынками, что делает его привлекательной как для инвесторов, так и для туристов. Журнал Travel & Leisure Magazine признал Бангкок лучшим городом для отдыха в 2012 году.

Застройщики и агенты по недвижимости утверждают, что квартиры, приобретенные здесь в 2011 году, выросли в цене на 12% за год. Эксперты также утверждают, что инвесторы расширяют ареалы покупки недвижимости, выбирая объекты не только в центре Бангкока, но и на периферии, пишет РИА "Новый Регион".

Автор: РИА "Новый регион"
Теги: туризм  недвижимость  инвестиции 






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Комментарии

  • 36201:12, 01.04.2013#

    Ерунда, наш остров Русский гораздо круче любого Бангкока вместа с Гонкогом и Сингапуром. У нас ДВФУ!!!!

  • Псевдоним03:17, 02.04.2013#

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  • Псevdorei06:46, 05.04.2013#

    Трендеть вот только не надо ))) на побережье дом купленный в 2009 году сейчас продать невозможно. Поэтому лучше уж, как раньше, пишите про бум сделок с недвижимостью во Владивостоке )) не удивлюсь , если про бумы с недвижимостью пишет всегда один журналист и по заказу одной риэлторской конторы.

  • Strelok23:31, 06.04.2013#

    Чушь полная! Знакомые третий год подряд не могут продать свой дом в Патаийе. А недвижимость в Банкоке-это просто нонсенс!Где там отдыхать, на речке, что-ли?

  • ДаНуНа23:56, 14.04.2013#

    Просто, очень многие считают Патайю помойкой что впрочем УЖЕ так и есть. Может потому и не могут продать. Хотя в Патайе сейчас цены в новых хорших кондо и ещё пока не так засратых районах - начинаются от 100 тыс. за метр. И это ещё на этапе строительства.

  • ДаНуНа23:48, 14.04.2013#

    Да не просто бум там, а конкретный надутый пузырь. На Пхукете по сравнению с началом прошлого года цены выросли на минимум 25, а то и 30 процентов. Цена квадратного метра в нормальных районах (не на выселках ) начинается от 100 тыс. руб. - и до 120 - 150 . И не факт, что он уже построен. Скорее - сдача объекта через год - полтора. В кондо класса Люкс - от 150 - и практически до бесконечности. Времена, когда можно было купить 2-3 комнатную квартмру 50-75 м. кв. недалеко от пляжа или просто моря за 50-60 тыс. дол. можно забыть как вчерашний сон. И совсем не русские задают тон в росте цен. Дорогие квартиры скупают богатые тайцы из Бангкока, что бы сдавать их в высокий сезон заезжим иностранным туристам. Инвестиции, так сказать свои делают. Или ещё скупают квартиры на этапе нулевого цикла, и потом перепродают их каждый квартал дороже и дороже. Пока дом построят одна и та же квартира обычно бывает продана по 3-5 раз. Посему и цена такая конская. А сейчас уже даже и начиная строить в хорошем месте, на нулевом цикле цены застройщик заламывает как за уже построенную квартиру в сданном объекте. Вот откуда ТАКОЙ бум. . .

  • 36200:06, 15.04.2013#

    Все правильно, самое главное попробуй потом продать купленное, цена вниз от первоначальной до 30%, о каком росте идет речь непонятно.

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