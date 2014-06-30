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Инвестиционный потенциал Приморья презентуют на ЭКСПО в Харбине
С 30 июня по 4 июля на выставке будут представлены продукция и новые разработки российских промышленных предприятий и научных организаций. Мероприятие призвано стать важнейшей площадкой для развития проектов двустороннего сотрудничества между Россией и Китаем и установления новых контактов.
В данный момент в Харбине собрались руководители 12 федеральных ведомств и 39 регионов России.
Представлять Приморский край прибыла делегация, возглавляемая главой региона Владимиром Миклушевским. Также в составе делегации – депутаты краевого парламента, руководители профильных департаментов, представители бизнес-сообщества и «Инвестиционного агентства Приморского края».
Приморский край на ЭКСПО будет представлен отдельным стендом в рамках российской экспозиции.
Владимир Миклушевский также планирует провести встречу с представителями китайского бизнеса, в ходе которой презентует им торгово-экономический и инвестиционный потенциал региона.
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