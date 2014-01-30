Александр Медведев: Шансы "Газпрома" достичь договоренности о поставках газа китайской CNPC в мае велики

Несмотря на отложенное в очередной раз подписание газового контракта между «Газпромом» и китайской компанией CNPC, в руководстве российского газового концерна уверены в достижении компромисса.

Напомним, что 22 января 2014г. по итогам визита главы российского газового концерна Алексея МИЛЛЕРА в Китай стало известно, что подписание газового контракта «Газпрома» с CNPC вновь откладывается.

Несмотря на это заместитель Председателя правления ОАО "Газпром" Александр МЕДВЕДЕВ считает, что шансы достичь договоренности о поставках газа китайской CNPC в мае 2014 года велики. Об этом он сообщил вчера в интервью телеканалу "Россия 24". В частности, он отметил, что компания работает на рыночных принципах, но, к сожалению, вопрос осложняются тем, что внутренние цены на газ, несмотря на определенные ценовые реформы, продолжают субсидироваться. Это, конечно, стимулирует спрос на внутреннем рынке, но пока не позволяет достичь договоренности.

- Надо учитывать двойственное положение Китая, ему газ нужен, но в стране сохраняются регулируемые цены для потребителей, - отмечал Александр Медведев, выступая прошедшей осенью на конференции "Нефть и газ Сахалина". - Государство частично компенсирует импортерам ввоз газа. Только за последний год на это потрачено $2,4 млрд. Пекин согласен повышать цену, но до экономически обоснованного уровня, и делать это постепенно, чтобы не вызвать недовольство в стране. Нам удалось согласовать практически все неценовые параметры, - добавил он. - Остается только договориться о цене.

В случае подписания в мае газового контракта поставки трубопроводного газа в Китай начнутся с 2018 года.

Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.