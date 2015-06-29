Приморцы снова полюбили Суйфэньхэ

В торговые центры приграничного Суйфэньхэ посещает значительно больше туристов, чем в прошлом, особенно в выходные дни. Как сообщили газете «Золотой Рог» сотрудники экономической газеты провинции Хэйлунцзян, число туристов из России выросло на фоне стабилизации курса рубля.

В крупных торговых центрах, таких как «Цинюнь», «Цзили», «Сюйшэн», количество туристов из России и их покупательная активность значительно увеличились.

«После периода стагнации рынок «Цинюнь» возвращается к жизни. Ослабление рубля нанесло сильный удар по китайскому бизнесу по продаже одежды», - рассказал предприниматель Чжан с десятилетним стажем. - Ведение бизнеса требует риска и крепких нервов. Но моя уверенность в том, что ситуация стабилизируется не исчезала даже тогда, когда курс рубля упал до максимально низких отметок».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.