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Бесплатный интернет будет способствовать росту экономических показателей
Еврокомиссия решила обеспечить гражданам доступ к бесплатному интернету на всей территории ЕС, а также в Норвегии и Исландии. На первом этапе, сообщают Евроньюс, передатчиками wi-fi-сигнала будут оборудованы площади, парки и другие общественные места в 1000 населенных пунктов, каждый из которых сможет получить на это из бюджета Евросоюза 15 тыс. евро.
«Мы не будем дублировать уже существующие службы и протягивать интернет туда, где он уже есть, - сказала комиссар по цифровой экономике Мария ГАБРИЭЛЬ - Но мы хотим подключить к нему всю Европу, от чего выиграет каждый регион и каждый гражданин».
На осуществление программы «Единая сеть для Европы» за два года из общего бюджета будет выделено 120 млн евро. Ее главные задачи — защита интересов потребителей, поощрение самообразования и общественной активности. Местные власти, которые быстро подадут заявку на финансирование в рамках этой программы, смогут установить wi-fi-передатчики уже в мае. С этим предложением Брюссель намерен обратиться к ним еще четыре раза до 2020 года.
«Такая инициатива была бы полезной и своевременной в нашем регионе, - считает представитель Инжиниринговой компании «Акцент» Константин ВОРОБЬЕВ - На мой взгляд, любые инвестиции в инфраструктуру связи сегодня не хуже, чем в ЕС вызовут рост общественной активности, а, в конечном итоге, выльются в рост уже реальных экономических показателей края. Если проводить исторические параллели, то строительство инфраструктуры для бесплатного повсеместного быстрого доступа в интернет в наши дни - это почти то же самое, что и прокладка скоростных общественных дорог все в той же Европе примерно столетие назад».
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