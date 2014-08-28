Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Windows 9 появится в сентябре
Стала известна дата анонса Windows 9. Предполагается, что это произойдет 30 сентября. Примерно в это же время разработчики получат Windows 9 Technical Preview.
Анонсировать следующую за Windows 8 версию операционной системы корпорация Microsoft планирует ориентировочно 30 сентября. Это стало известно изданию The Verge из осведомленных источников. Операционной системе нового поколения будет посвящено специальное мероприятие, на котором представители компании расскажут о нововведениях.
Тогда же — 30 сентября — или чуть позже Microsoft планирует выпустить предварительную версию новой Windows. Она будет предназначена для разработчиков приложений. Скорее всего, новая ОС будет называться "Windows 9", добавляет издание.
Неделю назад репортер ZDNet Мэри Джо Фоли (Mary Jo Foley), специализирующаяся на освещении продукции Microsoft, сообщила, что предварительная версия новой Windows, Technology Preview, может появиться в конце сентября или середине октября. Она назвала новую ОС кодовым именем Threshold.
Слово Threshold ранее Фоли уже произносила, но в контексте обновления Windows 8. Сообщалось, что Threshold станет вторым крупным обновлением Windows 8.1 и выйдет весной 2015 г.
В апреле первые подробности о Windows 9 опубликовал инсайдер Microsoft под ником WZor. Он рассказал, что в новой Windows будет обновленный графический интерфейс Metro 2, содержащий некую новую кнопку «Пуск». Также стало известно о новом механизме активации.
Между тем, в начале августа стало известно, что Microsoft решила не выпускать Windows 8.1 Update 2 — неофициальные сведения об этом обновлении ходили в Сети очень долго. В корпорации заявили, что вместо этого хотят сконцентрироваться на ежемесячных обновлениях системы. Августовское обновление у компании не удалось выпустить с первого раза.
Что касается Windows 9, The Verge напоминает еще о некоторых вероятных нововведениях в системе. Во-первых, в ней планируется убрать боковую панель Charms, на которой расположены функции поиска, обмена, доступ к устройствам и настройкам. Чтобы вызвать панель, нужно подвести мышь к правому углу экрана, на планшете — провести пальцем от правого края внутрь. Во-вторых, в Windows 9 может быть добавлена поддержка функции голосового управления Cortana, появившейся в Windows Phone 8.1.
Также есть информация, что в следующей итерации Microsoft планирует объединить несколько Windows в единую систему. По всей видимости, в этом объединении будут участвовать Windows для архитектуры x86 и Windows для архитектуры ARM (Windows RT). Третьей платформой может стать Windows Phone или операционная система Xbox One, которая базируется на Windows.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Сунька входит в коридор
- Южная Корея совмещает коррупцию и экономическое чудо
- Китай жарит на российском масле
- Российские товары провалились на AliExpress
- Бумажные деньги исчезнут через 10 лет
- Создана версия Facebook специально для бизнеса
- У отставного генерала нашли тонну долларов
- Глава McKinsey о рисках и выгодах "восточного поворота"
- Китай оккупирует рынок интернет-торговли
- Богатые российские крысы побежали с корабля
Новости раздела
- Китай продолжает сотрудничать с США
- В провинции Хейлунцзян началось электронное лицензирование предприятий
- Провинция Хейлунцзян пиарит себя на внутреннем рынке
- Бесплатный интернет будет способствовать росту экономических показателей
- Mastercard будет штрафовать банки за отсутствие бесконтактной оплаты
- От Сеула до места проведения Зимних Олимпийских игр-2018 открыта новая железнодорожная ветка
- Сунька входит в коридор
- Бизнес-гороскоп: Рыбам лучше молчать как рыбы
- Илон Маск свяжет мозг и компьютер
- Южная Корея совмещает коррупцию и экономическое чудо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- В Приморье подорожали хлеб, чай, сахар, соль и яйца