Windows 9 появится в сентябре

Стала известна дата анонса Windows 9. Предполагается, что это произойдет 30 сентября. Примерно в это же время разработчики получат Windows 9 Technical Preview.

Анонсировать следующую за Windows 8 версию операционной системы корпорация Microsoft планирует ориентировочно 30 сентября. Это стало известно изданию The Verge из осведомленных источников. Операционной системе нового поколения будет посвящено специальное мероприятие, на котором представители компании расскажут о нововведениях.

Тогда же — 30 сентября — или чуть позже Microsoft планирует выпустить предварительную версию новой Windows. Она будет предназначена для разработчиков приложений. Скорее всего, новая ОС будет называться "Windows 9", добавляет издание.

Неделю назад репортер ZDNet Мэри Джо Фоли (Mary Jo Foley), специализирующаяся на освещении продукции Microsoft, сообщила, что предварительная версия новой Windows, Technology Preview, может появиться в конце сентября или середине октября. Она назвала новую ОС кодовым именем Threshold.

Слово Threshold ранее Фоли уже произносила, но в контексте обновления Windows 8. Сообщалось, что Threshold станет вторым крупным обновлением Windows 8.1 и выйдет весной 2015 г.

В апреле первые подробности о Windows 9 опубликовал инсайдер Microsoft под ником WZor. Он рассказал, что в новой Windows будет обновленный графический интерфейс Metro 2, содержащий некую новую кнопку «Пуск». Также стало известно о новом механизме активации.

Между тем, в начале августа стало известно, что Microsoft решила не выпускать Windows 8.1 Update 2 — неофициальные сведения об этом обновлении ходили в Сети очень долго. В корпорации заявили, что вместо этого хотят сконцентрироваться на ежемесячных обновлениях системы. Августовское обновление у компании не удалось выпустить с первого раза.

Что касается Windows 9, The Verge напоминает еще о некоторых вероятных нововведениях в системе. Во-первых, в ней планируется убрать боковую панель Charms, на которой расположены функции поиска, обмена, доступ к устройствам и настройкам. Чтобы вызвать панель, нужно подвести мышь к правому углу экрана, на планшете — провести пальцем от правого края внутрь. Во-вторых, в Windows 9 может быть добавлена поддержка функции голосового управления Cortana, появившейся в Windows Phone 8.1.

Также есть информация, что в следующей итерации Microsoft планирует объединить несколько Windows в единую систему. По всей видимости, в этом объединении будут участвовать Windows для архитектуры x86 и Windows для архитектуры ARM (Windows RT). Третьей платформой может стать Windows Phone или операционная система Xbox One, которая базируется на Windows.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.