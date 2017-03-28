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Илон Маск свяжет мозг и компьютер
28 Марта 2017, 17:18 | В мире
Американский бизнесмен-изобретатель основал новую компанию Neuralink, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Она разрабатывает технологию «нейронного кружева», которая позволит людям передавать сообщения компьютеру напрямую, без задействования физического интерфейса. Как пишет Wall Street Journal, технология «нейронного кружева» предполагает имплантацию электродов в мозг, таким образом, люди смогут загружать и скачивать свои мысли из компьютера.
Кстати , Илон Маск, глава Tesla Motors и SpaceX, с декабря 2016 года входит в консультационный совет при президенте США Дональде Трампе.
По данным сайта https://govoritmoskva.ru
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Самому Илону Маску будут вставлять в голову эти электроды или подопытными будут другие? На Марс в своем космическом корабле он вроде бы не изъявлял желания лететь, пусть другие.