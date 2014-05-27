В Индии рыбный кластер построят всего лишь за $20 миллионов

Проект «Парк морепродуктов», который собираются реализовать в Индии, был рекомендован правительственной компанией OdishaIndustrialInfrastructureDevelopmentCorporation в качестве меры по содействию развитию экспорта рыбной продукции, а также установлению партнерских отношений между экспортерами и другими заинтересованными сторонами.

Парк морепродуктов, который будет создан в рамках проекта по обеспечению продбезопасностиMega Food Park правительства Индии, как запланировано, будет создан на площади 100 акров (40,5 га) и обойдется властям страны примерно в $20 млн (приблизительно 690 млн руб.), включая расходы на землю.

Проект, который будет способствовать развитию производства качественной морской продукции и пищевой промышленности , будет финансироваться за счет акционерного капитала промоутеров, банковского финансирования и безвозмездной помощи от Министерства пищевой промышленности и компании Odisha.

Дальнейшие цели проекта - создание успешных бизнес-моделей, цепочки поставок и развитие инфраструктуры, которые будут направлены на увеличение уровня доходов рыбаков, обеспечение платформы для взаимодействия всех представителей рыбной промышленности и упрощение процедур торговли, сообщает портал Fishretail.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.