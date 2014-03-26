Самый доходный пентхаус находится в Лондоне

В Лондоне сдается квартира, стоимость аренды которой составляет 200 тыс. фунтов стерлингов в месяц - по текущему курсу это 11,8 млн рублей. Лондонские риэлторы оценивают это предложение как самое дорогое в мире.

Годовая стоимость аренды квартиры в некогда самой дорогой новостройке Лондона - One Hide Park - составляет 2,3 млн фунтов стерлингов (это почти 136 млн рублей), пишет британская пресса. Квартира, предлагаемая в аренду, представляет собой пентхаус с пятью спальнями с эксклюзивным дизайнерским ремонтом. Площадь апартаментов составляет 860 кв. м, что примерно в шесть раз больше типичного дома в Лондоне. Как пишет Daily Mail, годовой ставки аренды этого пентхауса хватит, чтобы купить девять средних домовладений в Великобритании.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.