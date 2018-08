Британскую газету Financial Times продают японцам

Британская Pearson договорилась о продаже японской Nikkei Inc. за $1,3 млрд FT Group, основной актив которой — газета Financial Times. Сделка будет закрыта после одобрения регуляторов в четвертом квартале 2015 года. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

Японцы станут владельцами газеты, сайта ft.com, приложения How to Spend It, компании Confidentials and Financial Publishing (издания The Banker, Investor Chronicle и др.). В сделку не войдут закрепленная за группой недвижимость и 50-процентная доля в The Economist Group, владельце одноименного журнала.

Nikkei заплатит за FT Group £844 млн ($1,3 млрд) наличными, следует из сообщения Pearson. Но на счетах приобретаемой группы сейчас находится £19 млн, так что реально покупатель заплатит только £825 млн, уточняет Nikkei Asian Review.

Теперь британская группа сосредоточится исключительно на образовательном бизнесе. Ранее Pearson активно развивала еще и книгоиздательский бизнес, но в 2012 году она договорилась о слиянии своего книгоиздательства Penguin c Random House, принадлежащим немецкой Bertelsmann. Сейчас у Pearson 47% в объединенной Penguin Random House.

Напомним, FT была создана в 1888 году, частью Pearson она была последние 60 лет. Японская Nikkei старше: она ведет свою историю с 1876 года, когда вышел первый номер Domestic and Foreign Price News. Основным бизнесом корпорации Nikkei является выпуск деловых изданий. Помимо одноименного флагманского издания компания выпускает, в частности, The Nikkei Business Daily, The Nikkei Marketing Journal, воскресное приложение The Nikkei Veritas. В 2012 году компания запустила свое деловое интернет-издание на китайском языке. У компании 54 офиса в Японии и 36 за ее пределами.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.