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Microsoft, похоже, решил добить Nokia
Microsoft проводит крупнейшее сокращение штата в своей сорокалетней истории - 18 тыс. человек. И большая его часть придется на недавно приобретенную Nokia. Такой мерой новый руководитель Microsoft Сатья НАДЕЛЛА отвечает на ухудшение позиций компании на рынке мобильных устройств. В целом будет сокращено 14% рабочих мест.
Как отмечает РБК-ТВ, это решение показывает, что софтверный гигант решил умерить свои амбиции на рынке смартфонов после нескольких лет убытков. Microsoft так и не смог своими устройствами составить конкуренцию лидерам рынка - Apple и Samsung.
В Финляндии новостям о потере 12 тыс. рабочих мест не обрадовались. Раньше сокращения в компании Nokia уже наносили удары по национальной гордости финнов. Министр финансов страны заявил, что американский софтверный гигант предал его народ. Когда заключалась сделка о продаже Nokia, Microsoft демонстрировал интерес к финским технологиям, а теперь понятно, что Nokia ему не особо нужна.
Дело здесь может быть в том, что в самом Microsoft уже после заключения сделки по покупке Nokia сменилось руководство. Как подчеркивает РБК-ТВ, помимо низкой доли американского гиганта на рынке мобильных устройств, сокращение 14% штата вызвано стремлением нового гендиректора оптимизировать общую структуру компании, убрать лишние звенья менеджмента. Инвесторам на Уолл-стрит, в отличие от финнов, новость о сокращениях понравилась.
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