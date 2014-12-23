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Богатые российские крысы побежали с корабля
Власти Великобритании зафиксировали значительное увеличение числа российских богачей, приезжающих в страну. В Лондоне сложившуюся ситуацию объясняют ухудшением экономической ситуации в России.
Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
Как сообщает издание Financial Times, МВД Великобритании отметило, что только за первые 9 месяцев этого года 162 россиянина получили так называемые инвестиционные визы в Соединенное Королевство. Эти разрешения на въезд в будущем упрощают получение гражданства и приобретение недвижимости в обмен на приобретение ценных бумаг британских компаний на сумму от 1 до 10 миллионов фунтов стерлингов. В зависимости от суммы вид на жительство в этом случае можно получить через 2–3 года, а гражданство – через 5 лет.
Британские официальные лица подчеркивают, что за весь прошлый год инвестиционные визы получили лишь 118 человек. Причем если брать первые 9 месяцев, то этот показатель в 2014 году вырос на 69%.
Среди причин, побуждающих богатых россиян ехать в Великобританию, эксперты называют ухудшение экономической ситуации на родине, падение курса рубля, западные санкции и непростые отношения с государством (FT в качестве примера привела дело главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова).
Примечательно, что такой рост произошел на фоне увеличения требований к инвестиционным визам, которые особо популярны среди российских и китайских бизнесменов. В ноябре британское правительство приняло новые правила, в соответствии с которыми нижняя планка инвестиций в ценные бумаги поднимается до 2 миллионов фунтов стерлингов.
Кроме того, если раньше можно было вложить четверть необходимой суммы в недвижимость, то теперь этого делать нельзя. По одной из версий, причиной таких изменений стало массовое недовольство наплывом в Лондон иностранцев, скупающих в британской столице дома.
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