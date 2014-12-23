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Богатые российские крысы побежали с корабля

23 Декабря 2014, 13:49 | В мире

Власти Великобритании зафиксировали значительное увеличение числа российских богачей, приезжающих в страну. В Лондоне сложившуюся ситуацию объясняют ухудшением экономической ситуации в России.

Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание Financial Times, МВД Великобритании отметило, что только за первые 9 месяцев этого года 162 россиянина получили так называемые инвестиционные визы в Соединенное Королевство. Эти разрешения на въезд в будущем упрощают получение гражданства и приобретение недвижимости в обмен на приобретение ценных бумаг британских компаний на сумму от 1 до 10 миллионов фунтов стерлингов. В зависимости от суммы вид на жительство в этом случае можно получить через 2–3 года, а гражданство – через 5 лет.

Британские официальные лица подчеркивают, что за весь прошлый год инвестиционные визы получили лишь 118 человек. Причем если брать первые 9 месяцев, то этот показатель в 2014 году вырос на 69%.

Среди причин, побуждающих богатых россиян ехать в Великобританию, эксперты называют ухудшение экономической ситуации на родине, падение курса рубля, западные санкции и непростые отношения с государством (FT в качестве примера привела дело главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова).

Примечательно, что такой рост произошел на фоне увеличения требований к инвестиционным визам, которые особо популярны среди российских и китайских бизнесменов. В ноябре британское правительство приняло новые правила, в соответствии с которыми нижняя планка инвестиций в ценные бумаги поднимается до 2 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, если раньше можно было вложить четверть необходимой суммы в недвижимость, то теперь этого делать нельзя. По одной из версий, причиной таких изменений стало массовое недовольство наплывом в Лондон иностранцев, скупающих в британской столице дома.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: экономика  ес  инвестиции  кризис  шенген  визы  эмиграция 






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Комментарии

  • Псевдоним07:28, 24.12.2014#

    Заголовок пропитан ненавистью к тем, кто имеет больше возможностей. Обычная зависть ничтожества .

  • долбоклюй07:31, 24.12.2014#

    сам ты ничтожество, или тоже ворюга, таких денег честно никогда не заработаешь. . .

  • Владимир19:05, 24.12.2014#

    А ты сам пробовал? Ленивая тварь.

  • Владимир19:05, 24.12.2014#

    А ты сам пробовал? Ленивая тварь.

  • Псевдоним07:41, 24.12.2014#

    и правильно делают, что бегут!

  • Псевдоним08:04, 24.12.2014#

    Почему это они крысы а олигархи типа абрамовича нет? А дети наших правителей, живущие за границей кто тогда? Мышата?

  • Псевдоним08:06, 24.12.2014#

    А когда Европа начнёт разваливаться, то побегут обратно в Россию?

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј08:23, 24.12.2014#

    Подождем когда развалиться, 1000 лет разваливается и загнивает, еще пару столетий можно подождать

  • Негорожанка09:34, 24.12.2014#

    Заголовок в точку, зачем Россию развивать, ограбили и убегают.

  • Я09:58, 24.12.2014#

    Все в точку!Наворовали у своих-чужих инвестировать будут. Крысы и есть!

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