Apple выиграла у Samsung апелляционный суд

В минувший четверг апелляционный суд федерального округа Вашингтон вынес решение в пользу Apple, признав её право на судебный запрет касательно определённых технологий, используемых в смартфонах и планшетах Samsung. Об это сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на Bloomberg.

В частности, суд признал, что южнокорейский производитель незаконно использует патенты на функции «slide to unlock», которая отвечает за разблокировку устройства, «автокоррекция» и «быстрые ссылки». Теперь Samsung будет вынуждена отказаться от использования данных возможностей в своей продукции.

В мае 2014 года Apple выиграла иск в рамках патентных разбирательств — суд присяжных обязал Samsung выплатить компенсацию $120 млн, но при этом отказал «яблочной корпорации» в судебном запрете, обосновав это решение тем, что денежная выплата покроет причинённый ущерб.

Судебная тяжба между заклятыми конкурентами тянулась не один год. Конфликт разгорелся ещё весной 2011 года, когда Apple обвинила Samsung в копировании дизайна и ряда технологий iPhone и iPad в линейке мобильных устройств Galaxy. Samsung, в свою очередь, подала несколько встречных исков в ряде стран, включая США, Австралию и Германию.

В 2012 году суд обязал Samsung выплатить американской компании компенсацию за нарушение пяти патентов в размере $930 млн, однако впоследствии, после повторного рассмотрения дела, штраф был снижен до $548 млн.

В патентной войне на сторону Samsung встали несколько крупных компаний, среди которых оказались Google, HTC, LG Electronics и Rackspace Hosting. Они аргументировали свою позицию тем, что победа Apple может позволить другим владельцам патентов злоупотреблять своими полномочиями в целях получения конкурентного преимущества.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.