В Суйфэньхэ состоялось заседание по проблеме свободного хождения рубля. Власти обсудили с управляющими торговыми центрами и банкирами проблемы и подвели первые итоги. Специальный репортаж газеты «Хэйлунцзянская экономика»:

Напомним, Правительство Китая учредило в городе Суйфэньхэ первую в стране экспериментальную зону, где разрешено свободное использование российского рубля в качестве платёжного средства. Рубль можно свободно использовать в Суйфэньхэ при оплате товаров и услуг, а также депонировать на банковских счетах.

Планировалось, что решение в отношении рубля будет способствовать ликвидации местного «чёрного рынка» услуг по обмену валют.

На заседании от внешнеторговых предприятий потребовали соблюдении принципа открытости, справедливости, честности. Предприятия должны соблюдать закон о ценах, и разместить на всех товарах ценники с указаниям цены в рублях и юанях. Предприятиям предписано своевременно заменять ценники при изменении цены.

В совещании приняли участие руководители антимонопольной службы, сотрудники Бюро надзора за ценообразованием провинции Хэйлунцзян, руководители Бюро надзора за ценообразованием г. Харбин и г. Суйфэньхэ, представители рынка ''Цинюнь'', торгового центра ''Цзили'', супермаркета ''Цинюнь'' и представители 17 торговых компаний.

ZRPRESS.RU, Владивосток.