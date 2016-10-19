Китай жарит на российском масле

Китайские потребители распробовали российское растительное масло. В частности, большим спросом пользуется продукция масложирового комбината «Приморская соя» в Уссурийске, который сейчас входит в группу компаний «Русагро». При этом в Китае не так сильно распространено подсолнечное масло, как в России, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Оно начинает появляться, и китайские компании продвигают его среди местного населения через рекламу, что нам помогает. В 2017 году мы рассчитываем поставлять тысячу тонн в месяц, это немало, китайский рынок перспективен. Кроме подсолнечного масла мы также рассматриваем возможность экспорта в Китай масла из сои», - отмечает представитель группы компаний «Юг Руси» Владимир ЗАРЯ.

Директор по продажам холдинга «Солнечные продукты» Алексей Карпов оценивает перспективы с более сдержанным оптимизмом. «Этот сегмент рынка пока сравнительно небольшой, поэтому объем потребления пока невелик. Но это интересное направление, над ним надо работать», - пояснил он.

Генеральный секретарь Российского центра при Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом (CODARC) Чжань МИН уверяет, что масло пользуется повышенным спросом на китайском рынке. «Российское масло пользуется хорошим спросом у российских покупателей, и в ближайшем будущем его импорт в КНР будет только расти», - считает китайский эксперт.

Согласно данным информационно-аналитического портала «Чжунго Чанъэ Синьсиван», в 2000 году объем потребления подсолнечного масла в Китае составил 335 тыс. тонн, а в 2014 году показатель возрос до 955 тыс. тонн.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.