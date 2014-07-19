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В Северной Корее сдан в эксплуатацию новый перегрузочный терминал

19 Июля 2014, 13:02 | В мире

Формально терминал способен обеспечить пропуск до 5 млн тонн грузов в год. Но как это возможно на практике, никто не знает, ибо грузовой базы под этот проект как не было так и нет

Открытие терминала впорту Раджин завершило пилотную часть проекта по реконструкции Транскорейской железной дороги. Предполагается, что грузы в порт будут приходить по железной дороге со стороны перехода Хасан-Туманган на границе России  Северной Кореи.

"Создан новый международный транспортный коридор, соединяющий Европу и Азию", - в свою очередь заметил министр железных дорог КНДР ЧОН Гиль Су.

"Изначально в порту Раджин планировалось построить контейнерный терминал для переработки 100 тыс. 20-футовых контейнеров в год, но в связи с изменением конъюнктуры рынка грузовых перевозок и структуры грузопотоков, было принято решение о строительстве инфраструктуры и для переработки сыпучих грузов", - объясняет РЖД.

Формально терминал способен обеспечить пропуск до 5 млн тонн грузов в год.. Но как это возможно на практике, никто не знает, ибо грузовой базы под этот проект как не было так и нет.

Ожидается, что на начальном этапе в направлении порта будет перевозиться уголь и другие сыпучие грузы. В дальнейшем прогнозируется увеличение грузопотока и расширение номенклатуры грузов, включая перевалку контейнеров.

Реализацией проекта занималось совместное российско-корейское предприятие "Расонконтранс", созданное ОАО "Торговый дом РЖД" (СП монополии и НПФ "Благосостояние") и портом Раджин (сторонам принадлежит 70% и 30% уставного капитала, соответственно). Открытие участка Хасан-Раджин состоялось в сентябре 2013 года. В ходе реконструкции была проведена замена верхнего строения пути совмещенной колеи (1520 мм и 1435 мм), восстановлены 30 искусственных сооружений (включая тоннели), проложены магистральные линии связи, построены 9 станций. Инвестиции составляют около 9,5 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU

Фото Дмитрия ФОМИЧЕВА.

Автор: Олег Клименко
Теги: ржд  порт  раджин 






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