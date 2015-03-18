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Вьетнам теряет российских туристов
Вьетнамские жемчужины Нячанг и Муйне до последнего времени оставались излюбленными местами отдыха для приморских туристов, в том числе благодаря чартерным программам известных туроператоров. Муйне так и вовсе давно прозвали «русской деревней». В новогодние каникулы российских туристов там по-прежнему было много. Как обстоят дела с туристическим потоком во Вьетнам сейчас?
«Золото Рог» обратился за комментарием к нашей соотечественнице, живущей продолжительное время во Вьетнаме, ранее на протяжении многих лет работавшей в сфере туризма, а ныне директору по брендингу и маркетингу сети ювелирных центров Long Beach Pearl Дарье МИШУКОВОЙ.
- Конечно, повышение курсов валют повлияло и на сокращение потока российских туристов, и на их готовность тратить деньги на отдыхе. Ежедневные продажи формируются за счет массового покупателя. В Нячанге в туристическом сегменте львиную долю занимает российский рынок, и сегодня продажи в нем снизились. Приведу конкретный пример. Одно из самых востребованных украшений базовой линейки - ожерелье из 10 пресноводных жемчужин на невесомой ювелирной нити стоимостью $30 (на серебряной цепочке - $50). В сентябре-октябре практически каждый пятый посетитель покупал это украшение, причем 2-5 изделий одновременно, на подарки. Сегодня спрос на него заметно сократился.
Другие участники туристического рынка в Нячанге, в первую очередь рестораторы, также отмечают существенное падение. Естественно, применяются антикризисные меры, но они носят точечный характер, преимущественно со стороны российских владельцев бизнеса. Так, например, ночной клуб «Зима» отменил плату за входной билет для туристов.
Вьетнамские и иностранные участники рынка только жалуются на снижение потока туристов из России, но пока ничего не делают. В прессе также пока не было информации о возможности оказания поддержки со стороны вьетнамского государства российским туроператорам, как в Турции и Египте. Главным образом только статьи, что Вьетнаму нужно искать альтернативы российским туристам.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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