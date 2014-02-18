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Японские китобои получили сертификат халяльности
Представитель владельца японского китобойного судна «Ниссин Мару» Киодо СЕНПАКУ объявил, что плавучий завод по добыче и переработке китового мяса в ноябре 2013 года получил сертификат халяльности, сообщает информагентство Agence France-Presse.
Таким образом, китовое мясо, добываемое японцами в водах у Антарктиды, стало пригодным в пищу для верующих мусульман. В ходе проверки судна с него были удалены вещества, содержащие запрещенный в исламе алкоголь, после чего оно стало ритуально «чистым».
«Если китовое мясо, являющееся побочным продуктом исследования китов, станет источником белка для мусульман Японии, я думаю, всем от этого будет хорошо», — сказал Сенпаку. По его словам, к получению сертификата халяльности владельцев судна подтолкнул совет одного из их бизнес-партнеров на рынке продовольствия.
Всего в Японии проживают около 100 тысяч мусульман, хотя эти данные считаются неофициальными. Правительство не распространяет статистику на этот счет.
Япония осталась единственной страной мира, которая ведет добычу китов. Официально их убивают в научных целях, при этом мясо забитых животных поступает в свободную продажу. Эта практика вызывает многочисленные протесты экологов.
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