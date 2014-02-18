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Япония начала производить рыбу с натуральным привкусом цитрусовых и трав

18 Февраля 2014, 13:55 | В мире

Будучи островным государством, Японии традиционно являлась рыболовной страной, где диета населения состояла в основном из рыбы. За последнее десятилетие, однако, потребление рыбы на душу населения снизилось примерно на 20 процентов, пишет портал Fishretail.Ru.

Этот сдвиг эксперты приписывают изменению потребительских и гастрономических предпочтений, и японская рыбная промышленность решила, что должна создать и предложить местным потребителям что-то новое, чтобы привлечь их внимание. Так появилась идея и практическое производство рыбы, которая обладает натуральным привкусом и ароматом фруктов и трав.

Не следует полагать, что подобная рыба является результатом генетических модификаций. Весь процесс производства является полностью натуральным. В то время как рыбная промышленность не может контролировать то, что рыба ест в открытом море, это довольно просто сделать на рыбоводческих фермах. Таким образом, добавляя натуральные фрукты и травы в рацион питания выводимой на рыбофермах рыбы, японским производителям удалось добиться этого невероятного результата.

Например, в префектуре Эхимэ, которая является одним из ведущих производителей мандаринов в Японии, началось производство леща, мясо которого имеет привкус и аромат местных мандаринов, который получил название «микан».

Лещ микан выращивается, как и любой другой выращенный на фермах лещ, около 26 месяцев, но в течение последних шестнадцати недель до сбора урожая рыба получает корм с добавлением кожуры и мякоти цитрусовых. В результате вы получаете свежую рыбу с легким ароматом мандаринов.

Остров Кюсю в префектуре Оита славится похожим на лайм местным фруктом, получившим название кабосю. Рыбоводы в городе Оита решили, что кабосю станет идеальной добавкой к корму рыбы, и предоставили потребителям новый деликатес - камбалу со вкусом лайма.

В последние годы импорт камбалы привел к падению цен на рыбу местного производства, поэтому сейчас рыбоводы Оиты очень надеются на то, что новый продукт поможет им улучшить финансовое положение. Помимо придания уникального вкуса, антиоксиданты, содержащиеся в кабосю, выступают как натуральный консервант аромата, что также подчеркивает уникальность нового продукта.

Префектура Кагава также решила заняться производством необычной рыбы. В отличие от соседей, Кагава делает ставку на оливки, которые выращиваются в регионе. Листья оливкового дерева измельчают в порошок, который смешивают с кормовыми гранулами, и дают хамачи или сельди. Таким образом, рыба приобретает привкус оливок, а кроме того, содержит большое количество витамина Е. Эта натуральная добавка также уменьшает рыбный запах, который отпугивает некоторых людей от рыбы и морепродуктов.

Скумбрию с ароматом пряных трав можно найти в префектуре Нагасаки. С 2008 года многие рыбоводы в Нагасаки откармливают скумбрию кормом с добавлением смеси из мускатного ореха, орегано, корицы и имбиря. Как и в случае с оливковыми листьями, эта смесь приправ сокращает мощный запах рыбы.

Производители этих «специальных рыб» надеются, что новые продукты помогут возродить былой уровень продаж местной рыбной продукции на внутреннем рынке. В то же время они не оставляют надежды привлечь покупателей и за рубежом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Япония  рыбная отрасль 






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