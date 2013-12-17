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Китай влияет на инвестиционную программу Газпрома

17 Декабря 2013, 16:17 | В мире

Затраты на строительство газопровода «Сила Сибири» для поставок газа в Китай, а также на обустройство его ресурсной базы — Чаяндинского месторождения не войдут в первоначальную инвестиционную программу "Газпрома" на 2014 г., сообщает ИТАР-ТАСС.

Кроме того, эту информацию «Ведомостям» подтвердили два источника, близких к концерну. В частности, затраты на газовод и месторождение не будут включены в инвестпрограмму, пока «Газпром» не подпишет газовый контракт с Китаем. Это планировалось сделать до конца года, но теперь сроки сдвинуты на январь-февраль, говорит другой источник.

Инвестиционная программа «Газпрома» в 2014 г. составит 806 млрд руб. Если контракт о поставках газа в Китай будет подписан в январе-феврале, то программа может быть увеличена уже до конца второго квартала, отметил источник. Год назад «Газпром» прогнозировал начальные инвестиции в оба проекта на 2014 г. в размере 957 млрд руб.

Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: газпром  Сила сибири  инвестиции 



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