Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Mastercard будет штрафовать банки за отсутствие бесконтактной оплаты
Платёжная система Mastercard в свое время разослала банкам-эквайерам письмо, в котором указывает на необходимость установки новых терминалов оплаты в торговых точках (POS-терминал) с функцией бесконтактных платежей.
В письме, на которое ссылается «Коммерсант», отмечается, что с 1 января 2019 года все банки в течение года должны будут заменить все терминалы на устройства с бесконтактной оплатой.
«К 2020 году поддержка бесконтактной оплаты должна стать стандартом для европейских торгово-сервисных предприятий, принимающих к оплате MasterCard и Maestro», - заявили изданию в пресс-службе MasterCard.
Обычно платёжные системы мотивируют банки на внедрение новых технологий введением более низкой ставки комиссии интерчейндж, которая взимается при проведение трансакции в торговой точке. Размер комиссии устанавливается индивидуально, обычно он составляет 1-1,2%.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Mastercard будет штрафовать банки за отсутствие бесконтактной оплаты
- От Сеула до места проведения Зимних Олимпийских игр-2018 открыта новая железнодорожная ветка
- Сунька входит в коридор
- Бизнес-гороскоп: Рыбам лучше молчать как рыбы
- Илон Маск свяжет мозг и компьютер
- Южная Корея совмещает коррупцию и экономическое чудо
- Китай жарит на российском масле
- Обанкротилась одна из крупнейших компаний-перевозчиков контейнеров - в море "зависли" товары на $14 миллиардов
- Экспорт из Китая в другие страны сократился на 8 процентов в июле
- В России профицит торгового баланса снизился на 45,8%
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Олигархи выстраиваются в очередь, чтобы предать Президента
- Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев
- В Приморье ищут 230 новых специалистов на зарплату от 100 тыс. до 300 тысяч рублей
- Еще одна категория дальневосточников может претендовать на субсидируемые авиабилеты
- В Приморье в крабовое дело вложат 288,5 млн рублей
- Долги одного из ключевых предприятий Приморья достигли астрономической суммы
- В Хабаровском крае в 2018 году появятся новые государственные заказники
- Фармацевтическая промышленность в ДФО начнет развиваться с Приморья
- В 2018 году жителям Приморья компенсируют 133 млн рублей расходов по ипотеке
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики