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В провинции Хэйлунцзян создадут импортно-экспортную базу по торговле с Россией и Европой
Секретарь горкома Хань Дунянь, в интервью китайским СМИ сказал, что на территории города Цицикар будет создана ключевая импортно-экспортная обрабатывающая база по торговле с Россией и Европой.
К созданию международного складного и логистического центра китайцы обещали подойти ответственно. Ведь город Цицикар стремится, чтобы к 2020 году его ВВП увеличился в 2 раза по сравнению с 2013 годом, а вся Поднебесная надеется, что общий объем экспорта и импорта с Россией и Европой достиг 8 млрд. долларов США.
По словам Хань Дуняня, город Цицикар уже установил торговые отношения более чем с 80-ю странами и с каждым годом внешний торговый оборот повышается. Город обладает явными преимуществами в своем географическом положении, человеческим ресурсам, промышленной базы и экологии.
В будущем город Цицикар ставит перед собой цель создать пять парков: IT технопарк, парк оборудования, парк экологически чистых продуктов, парк овощей и фруктов, сортировочный парк товаров.
В настоящим момент город Цицикар активно развивает сотрудничество с Амурской областью РФ, Хабаровским и Красноярским краями.
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