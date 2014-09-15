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Запад, похоже, даже и не понял, что санкциями смертельно ударил сам по себе

15 Сентября 2014, 15:25 | В мире

Экс-глава концерна BP Тони Хейворд заявил, что санкции ЕС и США против нефтяного рынка России могут ударить по самому Западу и привести к перебоям в поставках и росту цен. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times, издание пока публикует отрывки из разговора. Об этом сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на РБК.

Хейворд заявил, что отрезав энергетическую промышленность России от рынков капитала, ЕС и США наносят ущерб долгосрочным поставкам. «Он заявил, что сланцевый бум в США, с одной стороны, снижает угрозу для мировых поставок нефти, но он может привести к перебоям в поставке нефти», – пересказывает издание слова бывшего топ-менеджера.

«Мир усыплен чувством ложной безопасности в свете того, что происходит в США», – заявил он, ссылаясь на результаты сланцевого бума, во время которого добыча нефти в США увеличилась на 60% с 2008 года. «Когда США достигнут пика в добыче, откуда появятся новые источники энергоресурсов?», – задается он вопросом.

По его словам, добыча нефти в Северном море и на Аляске падает. На этом фоне можно было бы сделать ставку на добычу нефти в Канаде, Ираке и в России. Однако, из-за санкций использование ресурсов в российской Арктике и разработка обширных сланцевых запасов Сибири находится под угрозой, считает Хейворд.

В пятницу, 12 сентября ЕС и США ввели новый пакет санкций против России. На этот раз главный удар был нанесен по российскому ТЭКу. При этом в американские санкционные списки попали «Газпром», «Новатэк», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть». В сумме это почти 90% российского нефтяного сектора и практически вся газодобыча. Эти компании обеспечивают почти половину российского бюджета и около 70% отечественного экспорта.

Санкции США запрещают поставки в адрес этих компаний технологий и оборудования для «глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых проектов с потенциалом добычи нефти». Также, им значительно осложнили доступ к финансированию. Ранее занимать и размещать ценные бумаги на американском рынке более чем на 90 дней было запрещено только «Роснефти» и «Новатэку». Сейчас к ним добавились «Газпром нефть» и «Транснефть» (ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» и «Газпром» не попали под эти ограничения).

Новые санкции «осложнят возможности России по разработке «пограничных», или нетрадиционных, запасов нефти, где российские фирмы сильно зависят от американских и западных технологий», заявил в пятницу министр финансов США Джек Лью. Новые санкции могут ударить по партнерским соглашениям «Роснефти» и американской Exxon Mobil. У компаний есть несколько совместных проектов, в частности, по освоению российского арктического шельфа и разработке трудноизвлекаемых запасов баженовской свиты в Западной Сибири - крупнейшего месторождения сланцевой нефти в мире.

Тони Хейворд занимал пост гендиректора нефтяной компании BP с 2007 по 2010 годы. После этого работал членом совета директоров ТНК-BP. Свой путь в компании начал с геолога (он законил геологический факультет в Астонском университете в Бирмингеме). Занимался поиском нефтяных месторождений. Работал в Великобритании, Франции, Китае, Индонезии, Колумбии и Венесуэле.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: санкции  газпром нефть  лукойл  новатэк  bp  залежи  нефть  Сургутнефтегаз  Роснефть  газпром  сибирь  сланцевая нефть 






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