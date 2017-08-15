Сунька входит в коридор

Самый русский город Китая в поисках новой стратегии развития

Приграничный китайский город Суйфэньхэ, в двухтысячные снискавший славу столицы шоп-туризма, переживает период неопределенности. После девальвации рубля Сунька уже не может развиваться за счет денег российских туристов, поэтому сегодня власти города и провинции делают упор на развитие международных транспортных коридоров. 5-я международная выставка приграничной торговли, которая состоялась в Суйфэньхэ в начале августа, во многом была посвящена как раз логистике, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

О том, что возврата к эпохе потребления, когда в торговых центрах и на улицах Суйфэньхэ было тесно от русских туристов, нет, красноречиво говорит внешний вид центра города. Темные окна гостиниц; замершие, подобно владивостокским «Хаяттам», новые многоэтажные отели; ветшающие на глазах торговые центры с отключенными эскалаторами – снижение покупательной способности рубля ударило не только по российскому бизнесу.

Турпотоки развернулись вспять

Спустя три года после резкой девальвации валюты приморских туристов в магазинах Суньки можно пересчитать по пальцам, а продавцы, которые раньше славились своей настойчивостью, зачастую даже не пытаются предложить зашедшему к ним россиянину какой-либо товар. И хотя с конца 2013 года в Суйфэньхэ разрешено свободное использование российского рубля, сегодня на ценниках «рублевую» стоимость товара можно увидеть достаточно редко. Если же вы все-таки захотите рассчитаться с продавцом рублями, то курс такой сделки может отличаться от официального примерно на 10% - естественно, в пользу китайской валюты.

Разворот туристического потока привел к тому, что вывесок на русском языке на улицах Суйфэньхэ стало заметно меньше. Сегодня местная розница ориентируется на соотечественников, которые хотели бы приобрести товары из РФ – главным образом, продукты питания и ювелирные украшения. В свою очередь, гостиницы держатся на плаву во многом благодаря китайским туристам из других городов провинции, делающим остановку в Суйфэньхэ перед тем, как отправиться в Приморье.

Впрочем, уровень владения языком Пушкина и Достоевского в самом русском городе Китая по-прежнему остается достаточно высоким. Сказывается и политика прежнего городского руководства, которое ставило в приоритет изучение русского языка в местных учебных заведениях. В профессиональном техникуме Суйфэньхэ около тысячи студентов по-прежнему обучаются «прикладному» русскому языку (он преподается здесь с 1989 года), постигая основы торговли, ведение деловых переговоров, обеспечение пограничного и таможенного контроля. По словам директора учебного заведения господина Лань ФУ, сегодня техникум лидирует среди приграничных городов северо-востока Китая как по количеству студентов-русистов, так и по количеству преподавателей русского языка. Определенные сложности есть лишь с носителями языка, а также специализированной литературой для студентов, изучающих русский язык как иностранный.

Мебель, контейнеры, аэропорт

В новых экономических реалиях Суйфэньхэ активно ищет новые стратегические направления развития, которые, впрочем, опять же связаны с Россией. Неслучайно в ходе ежегодно проводимой в городе Международной выставки приграничной торговли упор делается прежде всего на такие отрасли, как логистика и деревообработка. И по обоим направлениям Суйфэньхэ заметно продвинулся за последнее время.

Так, в предместьях города продолжает развиваться инвестиционно-лесопромышленный парк «Голинь» площадью 467 тысяч кв. м. Здесь уже зарегистрировано 55 предприятий, которые занимаются производством паркета, шпона, полов, мебельных компонентов и других пиломатериалов. Главный объект включает в себя 43 заводских корпуса, 108 сушильных камер, 14 складов, два лесопильных цеха, а также выставочный зал. В 2017 году планируется осуществить строительство уже четвертой очереди комплекса с 10 заводскими корпусами, 44 сушильными камерами и тремя складами. Крупнейший в округе центр деревообработки ориентирован не только на внутренний рынок, но и на экспорт в Японию, Южную Корею и ЕС. Валютная выручка от экспорта продукции парка «Голинь» составляет $15 млн.

Ввоз сырья и экспорт готовых изделий из древесины был бы невозможен без транспортных связей с Приморьем, развитие которых стало еще одной темой обсуждения в Суйфэньхэ в начале августа. Руководитель одной из логистических компаний Суйфэньхэ напомнил, что до Владивостока от приграничного китайского города всего 230 км, в то время как расстояние до ближайшего китайского порта, Даляня, составляет почти 1500 км. При поставках товаров в южный Китай через Владивосток достигается экономия около 3 тысяч юаней с каждого контейнера. Прохождение границы железнодорожными составами ускорилось: теперь российская таможня лишь проверяет документы на груз, не открывая вагонов. В 2016-2017 годах было организовано несколько «пилотных» отправок грузов из провинции Хэйлунцзян через порты Приморья в Пусан и южный Китай.

В свою очередь, директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей СТАРИЧКОВ рассказал китайским коллегам о планах по развитию международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Планируется построить новый автомобильный пункт пропуска «Пограничный» и завершить строительство нового МАПП «Краскино». Реконструкция также ожидает морской пункт пропуска «Зарубино», железнодорожный пункт пропуска «Махалино», железнодорожную ветку на участке госграница – Зарубино, автодорогу. Также планируется создание зернового и контейнерного терминалов в Зарубино.

Досье "Золотого Рога": В декабре 2016 года правительство РФ утвердило концепцию развития МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». Концепция определяет цели, задачи, механизмы и основные направления государственной политики в сфере развития МТК. Задача создания МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» состоит в повышении эффективности перевозочного процесса, обеспечивающего сокращение рисков и транспортных издержек, сохранность груза и соблюдение сроков доставки. Повышение эффективности перевозки грузов достигается за счет развития, обновления и модернизации инфраструктуры, повышения ее пропускной способности, оптимизации корреспонденции грузовых поставок, развития современных логистических центров, устранения административных барьеров. Стоимость мероприятий по комплексному развитию двух транспортных коридоров оценивается в 300 млрд рублей.

Необходимо отметить, что с китайской стороны границы развитие транспортной инфраструктуры идет куда более заметными темпами. Как отметил мэр народного правительства Суйфэньхэ Ван СИНЧЖУ, сегодня по объему грузооборота по железной дороге город занимает третье место среди приграничных городов КНР. К концу 2018 года скоростная железная дорога свяжет Суйфэньхэ с Харбином, а общий объем инвестиций в транспортную инфраструктуру провинции Хэйлунцзян в ближайшие годы составит около $400 млн.

Усилить роль Суйфэньхэ как крупного логистического и туристического узла должно предстоящее строительство аэропорта. На сегодняшний день подготовительные работы завершены на 90%, проект прошел согласование во всех ключевых госорганах КНР. Ожидается, что строительство аэропорта начнется уже в текущем году и завершится в 2020-м. А к 2025 году воздушная гавань будет ежегодно обслуживать до 450 тысяч пассажиров и 4788 авиарейсов, а также обрабатывать 3,6 тысячи тонн грузов.

Добавим, что к западу от Харбина российско-китайский транспортный коридор уже успешно работает. Международная логистическая компания «Хао» в 2016 году наладила еженедельные рейсы контейнерных поездов из Харбина в Германию. Пересекая российскую границу в Забайкалье, поезд следует по Транссибу до Москвы, далее – через Белоруссию и Польшу в Гамбург. Время в пути составляет 15-17 дней, разгрузка поездов в России не производится. С мая 2017 года стартовала контейнерная перевозка сборных товаров по тому же маршруту. Основными грузами на линии Китай - Европа являются автомобили, авто- и авиазапчасти, электроника и оборудование.

В ходе 5-й Международной выставки приграничной торговли ее участники не раз подчеркивали, что, несмотря на экономические проблемы в России, уровень сотрудничества РФ и КНР неуклонно повышается. Половина торгового оборота КНР и России идет через провинцию Хэйлунцзян, и ее роль может возрасти еще больше в свете концепции создания Китаем промышленных парков за границей. Одним словом, пока маховик двусторонней торговли продолжает вращаться, подобно ресторану на последнем этаже хорошо знакомой приморцам гостиницы «Сюйшень». А значит, у самого русского города КНР есть неплохие перспективы и в новых экономических реалиях.

Александр САЛКОВ.

«Золотой Рог» выражает благодарность Дальневосточному филиалу Фонда «Русский мир» и его руководителю Александру ЗУБРИЦКОМУ за содействие в подготовке материала.