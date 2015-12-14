Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Создана версия Facebook специально для бизнеса
В январе 2015 года Facebook начала бета-тестирование профессиональной версии социальной сети - Facebook at Work, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Сейчас сервис доступен только по специальным приглашениям. Как заявлял представитель Facebook, тестовую версию Facebook at Work уже опробовали более 300 компаний, среди которых – Heineken, Royal Bank of Scotland, Stella & Dot, Club Mediterranee SA.
В России, по данным «Известий», участие в тестировании бизнес-версии соцсети получила компания Maximum, специализирующаяся на курсах подготовки к ЕГЭ и ОГЭ для школьников России. По словам гендиректора Maximum Михаила Мягкова, они получили доступ к этой соцсети менее месяца назад.
- На базе Facebook at work мы смогли создать удобную площадку обмена информацией для всех наших пяти филиалов в стране, - говорит Мягков. - Каждый сотрудник уже знаком с Facebook, и для внедрения не требуется дополнительного тренинга. Это уникальное преимущество нового корпоративного продукта.
Фактически Facebook at work - это корпоративная соцсеть. Ее функционал почти ничем не отличается от самого Facebook, с той лишь разницей, что тут не доступны игровые приложения.
Для каждой компании создается домен третьего уровня на домене facebook.com. Каждому сотруднику компании выдается свой логин и пароль для входа. Под надписью Facebook можно разместить корпоративный логотип. А верхняя строка, на которой расположена строка поиска и уведомления о "лайках" и полученных сообщениях, другого цвета - темного серого.
Сама корпоративная соцсеть никак не связана с Facebook. Для Facebook at work нужно создавать специальный профиль, с именем, фамилией и фотографией, хотя было бы удобнее, если бы можно было импортировать все свои личные данные из своего профиля в Facebook. Единственная связь бизнес-версии соцсети с основной предусмотрена в настройках: для тех, у кого есть свой профиль в Facebook, предусмотрена функция быстрого переключения между соцсетями.
В Facebook at work сотрудники компании могут создавать группы, мероприятия, проводить опросы, добавлять в друзья, ставить лайки, оставлять комментарии и переписываться с кем хотят, в том числе с использованием стикеров. Лента вывода новостей по своему алгоритму ничем не отличается от Facebook.
Новости тематики
- Сунька входит в коридор
- Южная Корея совмещает коррупцию и экономическое чудо
- Китай жарит на российском масле
- Российские товары провалились на AliExpress
- Бумажные деньги исчезнут через 10 лет
- Создана версия Facebook специально для бизнеса
- У отставного генерала нашли тонну долларов
- Глава McKinsey о рисках и выгодах "восточного поворота"
- Китай оккупирует рынок интернет-торговли
- Богатые российские крысы побежали с корабля
Новости раздела
- Китай продолжает сотрудничать с США
- В провинции Хейлунцзян началось электронное лицензирование предприятий
- Провинция Хейлунцзян пиарит себя на внутреннем рынке
- Бесплатный интернет будет способствовать росту экономических показателей
- Mastercard будет штрафовать банки за отсутствие бесконтактной оплаты
- От Сеула до места проведения Зимних Олимпийских игр-2018 открыта новая железнодорожная ветка
- Сунька входит в коридор
- Бизнес-гороскоп: Рыбам лучше молчать как рыбы
- Илон Маск свяжет мозг и компьютер
- Южная Корея совмещает коррупцию и экономическое чудо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Иностранные акционеры уходят из приморского банка
Вот, быдло - пипл то возрадуется, . . . . .