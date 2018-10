Создана версия Facebook специально для бизнеса

В январе 2015 года Facebook начала бета-тестирование профессиональной версии социальной сети - Facebook at Work, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Сейчас сервис доступен только по специальным приглашениям. Как заявлял представитель Facebook, тестовую версию Facebook at Work уже опробовали более 300 компаний, среди которых – Heineken, Royal Bank of Scotland, Stella & Dot, Club Mediterranee SA.

В России, по данным «Известий», участие в тестировании бизнес-версии соцсети получила компания Maximum, специализирующаяся на курсах подготовки к ЕГЭ и ОГЭ для школьников России. По словам гендиректора Maximum Михаила Мягкова, они получили доступ к этой соцсети менее месяца назад.

- На базе Facebook at work мы смогли создать удобную площадку обмена информацией для всех наших пяти филиалов в стране, - говорит Мягков. - Каждый сотрудник уже знаком с Facebook, и для внедрения не требуется дополнительного тренинга. Это уникальное преимущество нового корпоративного продукта.

Фактически Facebook at work - это корпоративная соцсеть. Ее функционал почти ничем не отличается от самого Facebook, с той лишь разницей, что тут не доступны игровые приложения.

Для каждой компании создается домен третьего уровня на домене facebook.com. Каждому сотруднику компании выдается свой логин и пароль для входа. Под надписью Facebook можно разместить корпоративный логотип. А верхняя строка, на которой расположена строка поиска и уведомления о "лайках" и полученных сообщениях, другого цвета - темного серого.

Сама корпоративная соцсеть никак не связана с Facebook. Для Facebook at work нужно создавать специальный профиль, с именем, фамилией и фотографией, хотя было бы удобнее, если бы можно было импортировать все свои личные данные из своего профиля в Facebook. Единственная связь бизнес-версии соцсети с основной предусмотрена в настройках: для тех, у кого есть свой профиль в Facebook, предусмотрена функция быстрого переключения между соцсетями.

В Facebook at work сотрудники компании могут создавать группы, мероприятия, проводить опросы, добавлять в друзья, ставить лайки, оставлять комментарии и переписываться с кем хотят, в том числе с использованием стикеров. Лента вывода новостей по своему алгоритму ничем не отличается от Facebook.

