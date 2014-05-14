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Авиакомпании теряют в год до 30 миллионов чемоданов
В 2013 году авиакомпании не смогли доставить в срок почти три десятка миллионов чемоданов. Миллионы туристов мысленно попрощались со своими вещами, выйдя из самолета и не обнаружив заветной сумки на ленте транспортера.
И эта шокирующая цифра растет с каждым годом: по данным компании SITA, в 2011 году авиакомпании не смогли доставить вместе с пассажирами 25,8 миллионов сумок, а в 2013-м – 26 миллионов.
Интересно, что, несмотря на увеличение численности пропавшего багажа, швейцарская компания SITA считает, что ситуация с перевозкой чемоданов туристов улучшилась. Ведь объем перевозок пассажиров вырос в 2012 году на 4,5%, а сумок не было доставлено всего 8,83 на каждую тысячу, а не 8,99, как в 2011 году.
Правда, есть тут один момент, который портит такую красивую статистику. Ведь в общую статистику перевозки пассажиров входят все туристы: и те, кто летит с чемоданами, и те, кто отправляется в путь с одной только ручной кладью. Так что авиакомпании, может, и стали терять меньше сумок на одну тысячу, но вот с объемом перевозок пассажиров это может быть и не связано. Ведь авиакомпании требуют платить все больше денег за каждый чемодан (не говоря уже о дополнительных), и чем дальше, тем все больше туристов отправляется в путь без багажа или с одним чемоданом на двоих, запихнув в него все самое ценное.
Отметим, что по статистике SITA, в 2012 году авиакомпании действительно теряли (или допустили воровство чемоданов) лишь в 4,2% случаев, в 12,9% сумки туристов портили или вскрывали, а остальные 82,9% пришлись на задержку с доставкой багажа.
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