Дальневосточников приглашают в Корею на клубнику и грибы в экотуры по провинции Канвондо

Соседняя с нами - дальневосточниками - и, казалось бы, давно знакомая Республика Корея открывает и открывает гостям все новые уголки и туристические изюминки

Провинция Канвондо больше известна сегодня как место проведения Зимних Олимпийских игр 2018 года. Но познакомившись с ней ближе, понимаешь, что красоты провинции не ограничиваются местечком под певучим названием Альпенсия. Канвондо - это многообразные места отдыха. Тихая демилитаризованная зона, в которой словно остановилось время, горы Сораксан, помогающие забыть все печали, и море, хорошо знакомое, но от этого не менее прекрасное. Увидеть все это и влюбиться нам с группой коллег помогла Национальная организация туризма Республики Корея, подарив незабываемый тур по уголкам Канвондо.





Попасть в северную провинцию Кореи – Канвондо – нам повезло с первым чартерным авиарейсом, предоставленным дальневосточной компанией «Аврора». Всего каких-то полтора часа, проведенных в самолете, и мы на месте. Встречал нас аэропорт Янъян, принимающий самолеты международных авиалиний. Заход на посадку при солнечной погоде открыл перед сидящими у иллюминатора, а мне как раз повезло, удивительный зеленый мир гор и плоскогорий, сбегающих к морю. Крутые склоны гор сплошь покрыты редким для Приморской фауны видом корейской сосны, называемой еще крупноцветковой. Встретить ее у нас можно лишь в Хасанском районе и только на побережье.

Вообще, провинция Канвондо славится своими хвойно-широколиствеными лесами. Они покрывают все склоны гор, кроме остроконечных скалистых пиков, придающих ощущение сказочности всему пейзажу. Горы Сараксан не зря занимают первое место в рейтинге самых запоминающихся достопримечательностей. Они поражают. В 1982 году горы Сараксан зарегистрированы ЮНЕСКО как биосферный заповедник и получили втрое место в рейтинге мировых заповедников. Кроме необыкновенной красоты в любое время года эти места имеют удивительный воздух, насыщенный хвойным ароматом, смешанным с запахами моря. Дышишь и не можешь надышаться, его хочется пить.

Сегодня провинция Канвонд стала одним из любимых мест отдыха для корейцев. Здесь созданы все условия для активного и вместе с тем комфортного отдыха всей семьей. Начиная от прекрасных скоростных дорог, позволяющих добраться сюда из любой части страны, из любого аэропорта или морской гавани, до отелей разного уровня доступности. Только в Корее практически все номера отелей оборудованы встроенными кухнями, стиральными машинами, создающими ощущение, что вы находитесь дома, можете сами приготовить себе любую еду, благо, что повсюду есть рынки со свежайшими продуктами. Но вовсе необязательно готовить самим. Множество кафе, импровизированных кухонь, рынков, магазинов не оставят голодными никого.





Рассказывать о прекрасной корейской кухне – все равно что пропеть арию друзьям, не попавшим с вами на оперный спектакль. Поэтому не стану повторяться, насколько хороша свежайшая рыба, попробовать которую можно на обязательных для прибрежных городков рыбных рынках. Но об одном гастрономическом ощущении упомянуть все же хочется. Первый ресторанчик в городе Сокчхо, куда мы приехали на обед, специализируется на блюдах из грибов. Кстати, провинция Канвондо богата лесными грибами. Здесь даже можно поучаствовать в их сборе. Японцы и китайцы, оказывается, давно об этом наслышаны, и многие приезжают на отдых специально в сезон их сбора. Столь высокий интерес к грибной охоте натолкнул предприимчивых хозяев провинции организовать этой осенью фестиваль грибов. Так что, дорогие соотечественники – любители грибов и их сбора, у туристов в провинции Канвондо есть прекрасный шанс совместить полезное и приятное. Но вернемся к грибной кухне. Вы можете себе представить полный обед, состоящий исключительно из грибов? Я раньше тоже не представляла. Оказывается, грибы можно приготовить и подать настолько разнообразно, что создается ощущение полноценного обеда.





Между прочим, не только сбор грибов становится частью экологических туров по провинции Канвондо. Мы не попали на сбор грибов, но зато сами собирали первую в этом году клубнику. Она растет в теплицах на высоких грядах, поэтому чистая, красивая, ну и вкусная, конечно.

Я уже упомянула две туристические фишки, как сбор грибов и клубники. Но фантазии представителей малого бизнеса, работающего в туристической отрасли провинции, не так давно выбравшей туризм как двигатель экономического развития, простираются и на объекты, которые не растут в Корее. И тем не менее опыт показал, что они могут быть интересными. Когда я увидела в программе тура посещение Музея кофе, удивилась. Не слышала, чтобы в Корее произрастал кофе. И действительно никаких кофейных плантаций. Есть теплицы, где можно познакомиться с этим растением, увидеть, как выглядит ягода кофе, и даже купить саженец. А фишка в том, что вам дают возможность самим пожарить кофейные зерна, привезенные из Африки, остудить и перемолоть их, а потом выпить свежезаваренный и ароматный напиток, а заодно познакомиться с историей проникновения кофе в Корею. Оказывается, со вкусом кофе корейскую аристократию впервые познакомили русские еще в 1896 году. Т. е. это музей об истории потребления кофе в Корее с интересными историческими экспонатами. Но сегодня корейцы пошли дальше - они придумали и предлагают более широкий ассортимент продуктов из кофейных зерен. И все их можно встретить в музее. Он находится в горах, но не пугайтесь, это недалеко, а дорога к нему ведет вдоль настоящей горной красивой речки.

Приведу еще один пример придуманной достопримечательности, тоже ставшей туристической фишкой. Это музыкальный музей, объединивший две коллекции – граммофонов и изобретений известного всему миру Томаса Эдисона, американского изобретателя и предпринимателя. Идея родилась из увлечения человека, пережившего благодаря граммофону душевные потрясения, вызванные войной. Этот человек жив до сих пор. За свою жизнь он собрал около 300 граммофонов и передал их родному городу. Имя Томаса Эдисона связано с этим музыкальным инструментом, что послужило поводом создать такой вот удивительный музей.

Море, горы, кухня, пешие прогулки. Это еще не все, чем славится провинция Канвондо. Здесь есть минеральные источники, природные, горячие. Более того, здесь построен крупный, очень крупный аквапарк с таким числом аттракционов, что познакомиться со всеми за одно посещение нам не удалось.

Мы посетили не все курортные места Канвондо, лишь малую часть удивительной провинции. Впереди у любопытных и непоседливых любителей природы достаточно других открытий. Могу подсказать ближайшее и новое для провинции, а точнее для недавно построенного пансионата семейного отдыха Lakai в городе Каннын – пляжный фестиваль специально для русских. Не исключено, что к нему будет приурочен второй чартерный рейс «Владивосток - Янъян». Мы узнавали – номера в Lakai на этот сезон еще есть, селиться можно от одного до 6 и даже 8 человек, т.е. большой компанией. И, уверяю, всем будет комфортно. Пансионат расположен между морем и большим озером. И это тоже необычно и красиво.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.