Обанкротилась одна из крупнейших компаний-перевозчиков контейнеров - в море "зависли" товары на $14 миллиардов

Банкротство одного из крупнейших контейнерных перевозчиков - корейской Hanjin Shipping - привело к тому, что товары на миллиарды долларов так и не дошли до пункта назначения, то есть фактически застряли в море, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомним, на прошлой неделе Hanjin Shipping подала заявление о банкротстве, и ее судам было отказано в доступе в порты по всему миру. Поскольку у компании серьезные финансовые проблемы, непонятно, кто будет оплачивать портовые сборы и прочие работы по разгрузке. Агентство Bloomberg сообщает, что всего в море находится 85 груженых судов корейского перевозчика.

Отправители товара спешат во что бы то ни стало забрать свой груз, общий объем которого оценивается в $14 млрд.

Один из пострадавших - технологический гигант Samsung. На судах перевозчика находится его продукция на $38 млн. В компании сравнивают себя с пассажиром автобуса, которому объявили, что с него нельзя сойти. Samsung в качестве одного из решений проблемы рассматривает перевозку застрявших грузов самолетами.

Рынок контейнерных перевозок огромен. Таким способом перевозится почти 95% всей готовой продукции в мире: одежда, электроника и многое другое. Масштабы проблемы представить несложно, достаточно сказать, что на корейского перевозчика приходится более 3% всех мировых контейнерных перевозок. Флот Hanjin Shipping состоит из примерно 150 контейнеровозов и балкеров, которые ежегодно перевозят более 100 млн тонн грузов по всему миру.

Сейчас ситуацию осложняет еще и тот факт, что впереди в США праздничный сезон, а значит найти нового перевозчика будет не так просто, во всяком случае это будет стоить намного дороже.

Не стоит забывать и о человеческом факторе. Экипажи находящихся в море кораблей Hanjin уже стали испытывать проблемы с поставками продовольствия и топлива. Обычно им хватает провизии на 12 дней.

Проблему осложняет еще и тот факт, что многие перевозчики имели с корейской компанией соглашения о совместном использовании судов, так что проблемы затронули и их. Среди них можно выделить такие имена, как китайская Cosco Group, японская Kawasaki Kisen Kaisha и тайваньские Evergreen Marine и Yang Ming Marine Transport. Все они ежедневно отправляли огромное количество контейнеров.

Неудивительно, что стоимость транспортировки контейнеров сейчас взлетела почти на 50%. Эксперты ожидают, что высокие цены сохранятся в течение пары месяцев.

В целом же банкротство Hanjin Shipping не стало такой уж большой неожиданностью, скорее одним из сигналов об опасности. Ситуация в отрасли стремительно ухудшается. Фрахтовые ставки контейнеровозов снизились с $26 тыс. в день в 2010 г. до $13 тыс. в настоящее время. И если один 40-футовый контейнер из Шанхая в США в январе 2010 г. стоил около $2 тыс., то на прошлой неделе показатель упал до $596.