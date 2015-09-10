Глава McKinsey о рисках и выгодах "восточного поворота"

Домин Бартон: «Россия находится на перепутье между динамичной Азией и европейским рынком»

Главный управляющий директор McKinsey & Company Доминик БАРТОН - один из немногих президентов мировых корпораций, кто продолжает ездить в Россию, несмотря на западные санкции. Накануне Восточного экономического форума он рассказал в интервью «Коммерсанту» о том, за счет чего может развиваться Дальний Восток и какие риски несет поворот России к замедляющемуся Китаю.

- Насколько замедление темпов роста в Китае и девальвация юаня, усугубившие падение сырьевых цен, могут представлять риски для России?

- Проблемы в самой крупной экономике мира, безусловно, будут иметь серьезные последствия для всех стран. Но именно в этой ситуации инвесторы будут ориентироваться на проекты, имеющие очевидные конкурентные преимущества. Такие проекты есть, например, у российского Дальнего Востока. На мой взгляд, они будут продолжать оставаться привлекательными.

- О чем идет речь? Какие основные драйверы, на ваш взгляд, могли бы быть у экономики российского Дальнего Востока?

- Следует рассматривать естественные конкурентные преимущества этого региона: наличие природных ресурсов, географическое положение, благоприятную экологическую обстановку, использование существующих промышленных кластеров. Локализация переработки ресурсов и развитие экспорта позволили бы создавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Географическое расположение Дальнего Востока также способствует развитию торгово-логистического кластера, использованию торговых путей между Европой и Азией, развитию связей внутри Азии. Еще одна очень перспективная отрасль, особенно с учетом близости быстрорастущих азиатских рынков,- сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции, включая возможности по производству продукции без ГМО, которая сегодня очень востребована. Что касается использования существующих промышленных кластеров, таких как Хабаровск и Комсомольск, здесь имеет смысл найти те ниши, которые отвечают имеющимся конкурентным преимуществам, и уделить особое внимание инновационному развитию, например в авиационной промышленности. Еще одним перспективным направлением может стать туризм.

- Правильной ли является для Дальнего Востока ставка на создание территорий опережающего развития (ТОР) с предприятиями, ориентированными на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью? У многих эта стратегия вызывает вопросы, особенно учитывая обилие конкурентов в АТР.

- На отдельно взятой территории опережающее развитие обеспечить проще, поэтому выделение ТОР - логичный шаг. Однако очевидно, что на следующем этапе, чтобы вовлечь новые предприятия в развитие региона, необходимо будет расширять как географический охват ТОР, так и состав осуществляемых мероприятий. Успех будет зависеть от способности использовать естественные конкурентные преимущества региона, обеспечить эффективное сотрудничество государства и бизнеса и оптимальное соотношение государственных и частных инвестиций.

- Многие в России надеются, что развитию Дальнего Востока поможет китайский проект Шелкового пути. Насколько я знаю, McKinsey консультировала ряд правительств по этому проекту. Как вы понимаете цели китайцев? Это экономический проект или скорее геополитический?

- Я думаю, там целый комплекс причин. Не уверен, что даже китайские инициаторы проекта могут исчерпывающе назвать все его цели. Мне кажется, что в основе всего лежит очень амбициозная стратегия развития западных регионов КНР. Китайские реформы начинались с развития восточных приморских провинций, создания свободных экономических зон типа Шэньчжэня. Теперь они собираются повторить этот опыт на западе страны. Конечно, есть и попытка оживить некогда процветавший торговый путь, который существовал веками. Я думаю, что мы на Западе не всегда можем понять эту мотивацию: у нас слишком короткая история. Но в любом случае в основе всего лежит экономика. Конечно, у плана есть и другие элементы, в том числе и геополитический. Строительство Шелкового пути даст Китаю определенное влияние в этой части мира. Но это и естественно, учитывая растущую глобальную мощь Китая, а также его недостаточную представленность в международных структурах.

Если посмотреть на Всемирный банк, Азиатский банк развития, то в этих институтах по-прежнему доминирует Запад. И естественно, что будут создаваться новые структуры. Так что я большой фанат нового банка развития BRICS, я большой фанат Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Многие люди на Западе имеют предубеждение по отношению к этим новым организациям, полагая, что это вызов существующей системе. Но позиция Китая понятна: «У нас есть деньги, у нас есть подтвержденный навык развития инфраструктуры, в Азии есть очевидный спрос на инфраструктуру, но у нас нет никакого влияния на политику Азиатского банка развития. Так что давайте создадим свой инструмент».

- Многие вопросы вызывает отсутствие понимания, по каким правилам будут работать новые китайские институты. И они возникают не только на Западе, но и у соседей Китая, в том числе у России.

- Безусловно, есть много вопросов, на которые пока нет четких ответов. Но все инструменты создаются как международные и открытые, поэтому, какую форму примет в итоге тот же Экономический пояс Шелкового пути, должно зависеть в том числе и от стран-участниц, таких как Россия или Казахстан. Конечно, должны быть разработаны правила управления, и другие страны должны играть в этом роль. Например, нужен механизм разрешения споров, который будет гарантировать и интересы правительств, и интересы компаний, в том числе частных. Хорошим примером может служить NAFTA, которая дает возможность любой компании, например из Мексики, отстаивать свои права в США.

- Какие риски вы видите для стран, которые будут участвовать в китайских инициативах? Раз Пекин дает деньги, то он явно не намерен заниматься благотворительностью и будет жестко отстаивать прежде всего свои интересы.

- Конечно, определенные вопросы могут возникать. Хороший пример - это Африка. Китай играет огромную роль в развитии континента, но для многих проектов даже рабочая сила импортируется из КНР. Или, например, проекты в Андах, куда китайцы привезли около 10 тыс. рабочих. Так что какие-то опасения имеют под собой почву: раз Китай инициирует проект, то он вслед за своим капиталом приведет своих подрядчиков и своих рабочих. Вот почему правила игры очень важны, их надо начать обсуждать и формировать уже сейчас.

- Нынешняя мировая система создана американцами и британцами, и при всех проблемах она работает. Насколько, по вашим ощущениям, Китай интеллектуально готов предлагать миру новые правила игры?

- Китай будет играть более заметную роль. Я думаю, что цель - привести в соответствие степень влияния КНР на мировые дела с размером китайского населения и вклада в глобальный ВВП. Мне не кажется, что они стремятся китаизировать мир. То, что делает Китай, - естественное желание для столь масштабной экономики и могущественной державы. Они хотят признания и уважения. Кроме того, мы часто забываем, что последние 150 лет были не самыми удачными в китайской истории. Страна была полуколонией, а некоторые части вроде Шанхая и Гонконга были западными колониями. Мы часто упускаем из виду этот исторический контекст. Это не столько геополитика, сколько желание обеспечить стабильность и процветание для своего населения, а также получить признание. Международные институты не реформируются в соответствии с ростом влияния Китая. Их роль в МВФ или Всемирном банке по-прежнему недостаточна: это по-прежнему организации с американским и европейским доминированием, которое не отражает реальность современного многополярного мира. Я думаю, что США должны более активно вовлекать Китай в глобальное управление, делиться полномочиями и ответственностью. История с Германией должна быть для всех хорошим уроком. Когда Германия набирала мощь в конце XIX века, мы не интегрировали ее, а выпихивали из мировой системы - и это закончилось двумя мировыми войнами. Так что США и Запад должны только приветствовать восхождение Китая и других стран вроде России, а также укрепление связей между ними.

- Вы каждый день общаетесь с главами крупнейших мировых компаний. О каких проблемах, вызовах они чаще всего говорят?

- Есть три вещи, которые возникают в разговорах чаще всего. Первая - это развитие технологий. Они развиваются с неимоверной скоростью, и для СЕО глобальных компаний это и источник восхищения, и источник страха. Обычно присутствует и то, и другое. С одной стороны, технологии помогут более эффективно управлять компанией и по-новому выстраивать отношения с потребителями. С другой стороны, бизнес становится более уязвимым. И это касается абсолютно всех сфер: горнодобывающей отрасли, ретейла, медиа. Кстати, и стратегического консалтинга тоже. Вторая вещь - это смещение центров экономической активности на Восток. Скорость изменений здесь является беспрецедентной. Люди думают о том, как укрепить свои позиции на азиатских рынках, которые становятся не только источником продаж, но и источником компонентов для вашей продукции и источником талантов. Эти изменения происходят медленнее, чем в технологической сфере, но они оказывают очень мощное воздействие. И наконец, последнее - это общий уровень волатильности, который повышается и из-за развития технологий, и из-за роста Азии, и из-за геополитических катаклизмов. Лидеры крупнейших компаний ломают голову над тем, как повысить устойчивость своих организаций к внешним шокам.

- И как результаты? Какие принципы вы пытаетесь привнести в корпорации, чтобы они могли эффективно отвечать на эти три вызова?

- Есть несколько вещей. Первая - это то, что я называю перераспределением ресурсов. Это касается прежде всего капитала и людей. Мы обнаружили, что те компании, которые процветают и лучше всего отвечают на современные вызовы, перераспределяют около 10–15% своих ресурсов ежегодно. Это очень важно, но и очень сложно, потому что, перераспределяя ресурсы, вы вынуждены у кого-то их забирать. За свои 30 лет в McKinsey я никогда не видел, чтобы руководитель какого-то бизнес-подразделения во время планирования бюджета говорил: «Кстати, мне в этом году будет нужно меньше людей и денег». Вторая вещь, тесно связанная с первой, - это быстрота реакции. Ситуации могут быть разные: природные катаклизмы, проблемы на финансовых рынках, проблемы у поставщиков, геополитический кризис. Как быстро вы сможете начать перераспределять ресурсы, уделять больше своего времени и времени правления на решение действительно приоритетных задач. Эта быстрота реакции - то, что удерживает команду в самых стрессовых ситуациях.

Интервью специально для «Коммерсанта» взял Александр ГАБУЕВ, руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.