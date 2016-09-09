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Экспорт из Китая в другие страны сократился на 8 процентов в июле

09 Сентября 2016, 14:30 | В мире

Падение китайского экспорта в июле оказалось больше, чем ожидалось - 8,3 процента, что усилило ожидания, что официальный Пекин предпримет новые шаги для поддержки второй по величине экономики в мире. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщения в китайских СМИ.

Также, по сравнению с прошлым годом, сильно снизился импорт, поэтому специалисты делают ставку на внутренний спрос, который должен компенсировать снижение мирового спроса на китайский экспорт.

Экономисты прогнозировали падение экспорта только на 1 процент, так как еще в июне наблюдался подающий надежды рост на 2,8 процента, но итоги показали снижение спроса из Европы и Соединенных Штатов - крупнейших рынков сбыта для Китая. Цифры и вправду ошеломительные - экспорт в Европейский Союз упал 12,3 процента, в США на 1,3 процента, а в Японию - еще одного основного торгового партнера Китая - на целых 13 процентов!

"Внешний спрос восстановится нескоро, поэтому экономический рост будет по-прежнему полагаться на внутренний спрос, что предполагает продолжение смягчения внутренней политики во втором полугодии этого года," пишет Цюй Хунбинь, экономист HSBC Global Bank.

В пятницу Центральный банк Китая опубликовал отчет, предупреждающий о дальнейшем экономическом спаде, и утверждающий, что экономике в первую очередь нужно переоборудовать двигатели роста, вместо использования политики краткосрочных стимуляций.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: китай  экспорт 



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