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В России профицит торгового баланса снизился на 45,8%

08 Сентября 2016, 14:50 | В мире

По подсчетам федеральной таможенной службы (ФТС), в России наблюдается снижение профицита торгового баланса на 45,8%. Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", сокращение сальдо произошло за отрезок времени длиной в семь месяцев, то есть с января по июль 2016 года.

Размер положительного сальдо торгового баланса РФ за аналогичный период времени в прошлом году достигал 106,6 миллиарда долларов, когда в этом году его объем равняется 57,8 миллиарда долларов. Эксперты ФТС сообщают, что в текущем году объем российского экспорта в денежном эквиваленте составляет 153,4 миллиарда долларов. Это на 27,1% меньше, чем в прошлом году. В 2016 году РФ наладила экспортные поставки в страны дальнего зарубежья, такие как Китай, Польша, Турция, Республика Корея, Италия и Германия.

Специалисты подчеркивают тот факт, что ведущей единицей экспорта в страны зарубежья является топливно-энергетические вещества.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: экспорт  балланс  импорт  сальдо  таможня 



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Комментарии

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