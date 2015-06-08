В Харбине создадут платформу по торговле В2В с Россией

В зоне промышленного развития высоких и новых технологий Харбина началось строительство первой платформы по бартерной торговле с Россией, где будет применяться модель ведения бизнеса B2B. Как сообщили газете «Золотой Рог» корреспонденты газеты «Хейлунзянская экономика», новая площадка станет позволит эффективно использовать имеющиеся маркетинговые ресурсы обеих стран.

Используя эту платформу предприятия двух стран смогут проверять информацию, заказывать товары и пользоваться платежной системой Union Pay для гарантии безопасности.

Общий объем капиталовложений в реализацию проекта оценивается в 150 млн юаней. Строительство займет три года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.