Китай оккупирует рынок интернет-торговли

Проблема в том, что наши соседи продают в основном то, что сами производят

Российский рынок интернет-торговли попал в прицел китайских гигантов отрасли. Не так давно на него вышел крупнейший мировой онлайн-ритейлер JD.com (Jingdong Mall), а число посетителей еще одной китайской торговой интернет-площадки AliExpress (входит в Alibaba Group) стремительно увеличивается, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Логистические компании уже заметили перевес: большинство доставок теперь идут в РФ с востока, а не с запада, как было раньше. Китайцы заявили, что намерены сбить несправедливые цены, при том что конкуренция в российском e-commerce и так обострилась в условиях экономической нестабильности в стране и падения покупательской способности населения.

Кризис заземлил сверхоптимистичные перспективы сектора, и некоторым игрокам уже пришлось уйти с рынка. При этом важными проблемами развития e-commerce остаются неразвитая система логистики (особенно в азиатской части) и любовь россиян к наличным расчетам, отмечали участники онлайн-конференции «Интернет-торговля в России: ветер Восточный».

Пора в онлайн

Cогласно прогнозам, объем российского рынка интернет-торговли (материальные товары) в 2015 году вырастет на 40%. На рынке в прошлом году произошли заметные изменения. «Интернет превратился из инструмента в часть повседневной жизни, - отмечает сооснователь и партнер Data Insight Борис ОВЧИННИКОВ. - Пользователи уже покупают в онлайне не столько для того, чтобы сэкономить (25% в 2014 и 2015 гг.), сколько потому, что им удобнее совершать покупки в интернете, чем в офлайне (39% в 2015 году против 30% в 2014 году). Сегодня удобство процесса покупки можно назвать основным условием для развития e-commerce в России - должно быть удобно».

«Сегодня стирается грань с точки зрения платежей между онлайном и офлайном. Россия уже не страна кэша: только около 5% активных интернет-пользователей используют наличные для оплаты покупок в интернете», - сказал глава российского представительства платежной системы PayPal Владимир МАЛЮГИН.

Более того, по оценке PayPal, все больше российских интернет-пользователей расплачиваются за товары и услуги с помощью мобильных устройств.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Тимур НИГМАТУЛЛИН отмечает, что в среднем цены в онлайн-ритейле ниже по сравнению с офлайном на несколько процентов. «Впрочем, это, скорее, временное положение дел, т.к. большинство игроков рынка работает в убыток, получая финансирование от инвесторов. В перспективе конкуренция будет вестись не за счет ценового конкурентного преимущества, а за счет более широкого ассортимента и удобства совершения покупок», - говорит аналитик.

Операционный директор Softkey Алексей ФЕДОРОВ называет три безусловных преимущества онлайн- торговли перед обычной розницей. «Первое - удобный способ покупки, позволяющий сэкономить время и выбрать и получить нужный товар не выходя из дома, а также сравнить конкурентные предложения. Второе - гораздо более широкий ассортимент, т.к. нет естественных ограничений в виде физической полки. Третье - возможность попросить «помощь зала» - изучить отзывы и рекомендации. Ну и, разумеется, цена: почти всегда можно найти более привлекательное предложение».

Минус - в логистике

Одной из проблем, сдерживающих развитие рынка, является отсутствие курьерской доставки крупногабаритных товаров с возможностью оплатить заказ при доставке. «В России просто не существует на данный момент оператора, который может качественно доставить крупный заказ, состоящий из нескольких грузовых мест в масштабах страны. Спрос на эту услугу со стороны как потребителей, так и продавцов стабильно высок», - отмечает руководитель по электронной коммерции Itella в России Дмитрий ЛОБАНОВ.

По его словам, сейчас разворачивается борьба уже за существующую инфраструктуру, сети постаматов и пунктов выдачи объединяются. Игроки перепродают свои возможности по доставке друг другу.

«Так как российский рынок - самый перспективный, то все хотят быть как можно ближе к потребителю, иметь возможность доставить быстрее и дешевле. Интересно отметить, что «клад» зарыт в регионах, не в столицах. Именно в регионах есть ресурсы, есть транспорт, есть деньги, которые зачастую не на что в этом регионе потратить. Опять же, к размеру страны: очень интересно посмотреть на структуру населения по размеру населенных пунктов. Оказывается, что относительно большая часть населения страны проживает в небольших городах от 10 до 100 тыс. человек. В этих городах зачастую даже крупнейшие пункты выдачи заказов и курьерские службы не имеют представительств. Они просто туда не доходят, фокусируясь на более крупных городах. Потенциал для развития там огромен!» - говорит Дмитрий Лобанов.

«Я уверен, что, как только Почта России проведет акционирование и выйдет на IPO, качество услуг кардинально улучшится. Впрочем, почтовые услуги могут стать существенно дороже», - считает Артур Нигматуллин.

Китай и с чем его покупают

Эксперты считают, что для успешной конкуренции с «пришельцами» из Китая отечественному бизнесу в Интернете нужно учиться оптимизировать свои процессы и сокращать издержки.

Досье "Золотого Рога": Alibaba Group основана в 1999 году и специализируется на интернет-торговле, а также создании площадок и технологий для e-commerce. Принадлежащий Alibaba онлайн-ритейлер AliExpress является самым популярным в России интернет-магазином с 15,6 млн покупателей в месяц, что в несколько раз превышает число покупателей из России у eBay и Amazon. Среди акционеров Alibaba Group - структуры российского предпринимателя Алишера УСМАНОВА. JD.com была основана в 1998 году и является вторым после Alibaba крупнейшим интернет-ритейлером Китая. На торговой онлайн-площадке можно приобрести различные виды товаров: от бытовой техники и компьютерных устройств до канцелярских товаров и кроссовок.

«Безусловно, очень острая конкуренция будет в сегменте массовых потребительских товаров, одежды. Но есть множество ниш, которые китайские магазины не могут полноценно закрыть, например продажа билетов, услуг, некоторых цифровых товаров и многого другого. Есть другая проблема, и она принципиальная. Китайцы продают в основном то, что сами производят. Недорогая рабочая сила и собственное производство (а не перепродажа импортного) делают товары из Китая конкурентоспособными по ценам. Объемы производимого в России просто несопоставимы с тем, что выпускают китайские предприятия. В итоге многие наши онлайн-магазины перепродают импортные товары, китайцы же продают свое. И эта проблема выходит далеко за рамки интернет-торговли».

Без доверия никак

И в то же время, несмотря на позитивный фон, многие россияне все еще не доверяют Интернету, хотя число пользователей растет с каждым годом.

«Если говорить про рынок электроники, мы видим один важный фактор, который «мешает» людям покупать онлайн и приводит их в магазины, - отмечает начальник управления интернет-продвижения ритейлера «Связной» Михаил МОРОЗОВ. - Гаджеты - сложные товары, в них непросто разобраться и еще сложнее их настроить. Поэтому многим людям хочется получать консультацию «живого» продавца плюс помощь с настройкой товара. Львиная доля наиболее динамично растущих интернет-игроков совмещает онлайн- и офлайн- форматы торговли. Например, в «Связном» вы заказываете товар на сайте, дальше, если хотите получить консультацию, можете заказать его самовывоз из магазина нашей розничной сети, где вам расскажут, как им пользоваться, и помогут настроить».

Артур Нигматуллин считает, что проблема доверия к интернет-покупкам во многом решается использованием специальных платежных систем, которые кардинально снижают риск кражи финансовой информации или даже позволяют вернуть средства (те же QIWI, PayPal и т.п.). «Также онлайн- ритейлеры активно развивают различные системы рейтингов, отзывов и т.п., что снижает риск получения неподходящего товара. Перечисленные и многие другие нововведения уже кардинально изменили в лучшую сторону ситуацию с доверием к покупкам в интернет-магазинах», - говорит аналитик «ФИНАМа».

В последнее время все чаще поступает информация о неоднократных случаях мошенничества и обмана в сфере интернет-торговли. «Такая проблема, действительно, существует. Однако она относится в первую очередь к покупкам у неизвестных продавцов с сомнительной репутацией, в том числе у зарубежных торговцев. Крупные и известные игроки онлайн-рынка уделяют большое внимание безопасности платежей и качеству обслуживания клиентов. Нужно обращать внимание на известность компании и ее репутацию, читать отзывы других клиентов, которые уже что-то успешно покупали», - советует Алексей Федоров.

Михаил Морозов отмечает, что огромное количество онлайн-игроков на рынке электроники остаются убыточными. «Они наращивают объем продаж и оборот в расчете на капитализацию в будущем, но особого акцента на прибыльности не делают. На растущем рынке такая модель может быть оправданной. Сейчас, когда продажи техники снижаются, такая модель во многих случаях не срабатывает. Поэтому мы все и видим, как многие такие игроки - в том числе и крупные компании - вообще уходят с рынка», - говорит топ-менеджер «Связного».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.