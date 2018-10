Газпром" и "Роснефть" вошли в число ста крупнейших компаний мира по версии Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг Global 2000, в который вошли крупнейшие компании мира. Российские компании «Газпром» и «Роснефть» вошли в первую сотню рейтинга, заняв соответственно 27 и 59 места. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».

Выручка «Газпрома» оценивается в $158 млрд, прибыль — в $24,1 млрд, активы — в $356 млрд, капитализация — в $62,5 млрд. Стоимость активов «Роснефти» составила $150 млрд, выручка — $129 млрд, прибыль — $9 млрд.

Сбербанк и «Лукойл», напротив, покинули число ста лучших компаний. Так, Сбербанк переместился за год с 58-го на 124 место. Выручка Сбербанка оценивается в $58,1 млрд, прибыль — в $7,6 млрд, активы — в $420 млрд, капитализация — в $26,9 млрд. «Лукойл», который в 2014 году занимал 83 место, в новом рейтинге расположился на 109 строке. Выручка нефтяной компании составила $121,4 млрд, прибыль — $4,7 млрд, активы — $111,8 млрд, рыночная капитализация — $43,5 млрд.

В общий рейтинг также вошли «Транснефть», «Норильский никель», ВТБ, сеть магазинов «Магнит», «Новатэк» и еще ряд компаний. По сравнению с прошлым годом, из рейтинга выбыли три российских компании — Магнитогорский металлургический комбинат, ФСК ЕЭС и «Уралкалий». Среди новичков рейтинга оказались Московская биржа и Объединенная авиастроительная корпорация. Всего в рейтинг Global 2000 вошли 27 российских компаний.

Первые десять строк в рейтинге Global 2000 поделили между собой китайцы и американцы. При этом впервые за историю рейтинга первые четыре места заняли китайские банки. Лидером рейтинга в третий раз подряд стал Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Следом за ним идут China Construction Bank, Agricultural Bank of China и Bank of China. Далее в топ-10 — Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Exxon Mobil, PetroChina, General Electric и Wells Fargo.

В новом списке Global 2000 — 200 новичков. В их числе — сервис онлайн-бронирования Expedia, производитель видеоигр Electronic Arts, ювелирная компания Tiffany & Co и немецкий издательский дом Axel Springer (издает Forbes в России).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.