Сингапур: столица будущего

Медицинский туризм в Сингапуре - это государственный проект, реализуемый с 2003 года посредством партнерства и эффективного взаимодействия предприятий сферы здравоохранения и правительства страны

Сегодня Сингапур - это удивительная страна контрастов, самое процветающее государство в Юго-Восточной Азии, место, где Восток встречается и гармонично сливается с Западом, а новейшие технологии - с древнейшими традициями. Это один из самых гостеприимных, безопасных и любопытных объектов для путешествия. Причем целей путешествия в Сингапур существует множество.

Один градус севернее экватора

Географическое положение Сингапура делает его центром притяжения всей Азии. Это удивительное государство, состоящее из основного острова площадью 607 кв. км и 63 небольших островов, находится всего на 1 градус севернее экватора. То, что расположение Сингапура крайне выгодно в контексте развития торговли и взаимоотношений с Востоком, прекрасно понимали еще в колониальный период британцы. После обретения Сингапуром независимости во многом расположение помогло этому государству превратиться в развитый, востребованный, сверхсовременный мегаполис. Именно Сингапур является одним из главных воздушных, морских и телекоммуникационных центров Азии, открывающих доступ на рынки, где проживает около 3,3 млрд человек в радиусе перелета продолжительностью до 7 часов.

Морской порт Сингапура входит в число четырех крупнейших в мире портов, наряду с Гонконгом, Роттердамом и Шанхаем. Причем по абсолютной величине тоннажа судов он удерживает первое место в мире с 1997 года. Сингапурский порт оборудован причалами для судов различного типа, обслуживает 250 регулярных линий и ежесуточно принимает около 150 судов.

Международный аэропорт Сингапура Чанги также является важным транспортным узлом Юго-Восточной Азии и, кроме того, одним из самых больших, красивых и удобных аэропортов мира. Около 100 международных авиакомпаний выполняют свыше 6 тыс. еженедельных рейсов в Сингапур, делая его легкодоступным практически для гостей со всех континентов мира. Знакомство с любой страной, с любым городом начинается с вокзала. В случае с Сингапуром знакомство начинается не просто с аэровокзала, а с огромного, комфортного, уникального по своей структуре и наполненности комплекса.

Сингапурский аэропорт оснащен самым современным оборудованием и различными удобствами для пассажиров и посетителей: рестораны и кафе с живой музыкой, кинотеатры, детские игровые площадки, тренажерные залы и бассейны, магазины дьюти-фри, салоны красоты, бесплатные кресла с массажем ног, молитвенные комнаты и многое другое. Несмотря на высокий пассажиропоток, в залах ожидания никогда не бывает толп, всегда много свободных мест, есть даже удобные диванчики, чтобы поспать. Кроме выполнения своей прямой функции, аэропорт Сингапура служит еще и местом проведения бизнес-конференций, праздников, фестивалей и выставок. Здесь так много развлечений, что жители города часто приходят сюда отдыхать со своими семьями, как в торгово-развлекательный центр. За свою историю Чанги множество раз получал престижные премии и награды, как лучший аэропорт мира.

Деловое притяжение

Не удивительно, что, обладая статусом «Ворота Азии», Сингапур занимает значимое место в международной конгрессно-выставочной жизни. Крупные корпорации все чаще организуют деловые поездки в Сингапур. В связи с тем, что Сингапур согласно отчету «Глобальных информационных технологий» (Global Information Technology) в 2005-2006 гг. был назван страной с лучшими коммуникационными возможностями, все посетители выставок и конференций получают в Сингапуре великолепные возможности интернета, мобильной связи, телеконференций, конференц-залов и выставочных залов.

Сингапур уже 23 года носит звание «Лучший город для проведения конференций в Азии», удостоенный Союзом международных ассоциаций, за безупречность проведения деловых мероприятий, выставок и конференций в местах, удовлетворяющих самым жестким международным требованиям и стандартам.

Поддержка корпораций, которые проводят встречи на сингапурских площадках, осуществляется в стране на государственном уровне. Конгрессно-выставочное бюро Сингапура (Singapore Exhibition & Convention Bureau, SECB) является отделением Совета по туризму Сингапура (Singapore Tourism Board, STB). SECB предлагает эффективную поддержку корпорациям и ассоциациям на основе хорошо продуманных схем сотрудничества с организаторами деловых мероприятий, способствует грамотной организации или расширению их деятельности в Сингапуре. Бюро обеспечивает потенциальных партнеров всесторонней и объективной информацией о возможностях Сингапура в отношении рабочих встреч и выставок, о местах для организации инсентив-мероприятий и партнеров в этом сегменте рынка.

Впечатляющему выбору современных конгресс-центров, выставочных залов, конгресс-отелей и других мест для проведения деловых мероприятий Сингапура может позавидовать любой мегаполис. В широком диапазоне предлагаются качественные услуги по размещению, питанию, шопингу, развлечениям. Небольшие размеры страны, отлаженная транспортная структура позволяют размещать гостей на минимальном расстоянии от мест проведения мероприятий.

Масштабные международные выставки и конгрессы проводятся в конгрессно-выставочных центрах «Марина Бэй Сендз» (Marina Bay Sands Expo & Convention Centre), «Сантек Сингапур конвеншн энд эксибишн центр» (Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre) и «Сингапур Экспо» (Singapore Expo). Помимо традиционных мест проведения деловых мероприятий Сингапур может предложить массу необычных. Например, невероятные «Сады у залива» (Gardens by the Bay) позволят провести столь незабываемую деловую встречу, сколько и полезную. «Круизный центр Сингапура в Марина-Бэе», «Речное сафари» (River Safari), «Сингапурский центр спорта» (Singapore Sports Hub) позволяют организаторам разрабатывать на их основе яркие, оригинальные программы, углубляющие впечатление их участников.

Кроме того, MICE-инфраструктуру (MICE - Meetings-Incentive-Conferences-Events, пер. «встречи, инсентив, конференции, события») Сингапура очень обогащают музеи, где можно проводить различные мероприятия. В списке парк «Морская жизнь» (Marina Life Park), Морской экспериментальный музей (Maritime Experiential Museum), музей науки и искусства (ArtScience Museum), «СкайПарк» (SkyPark). Также незабываемые впечатления участникам любого мероприятия доставит тематический парк студии Universal, ведь кто сказал, что форум должен быть обязательно «серым» и скучным - полезная информация воспринимается лучше в таких ярких местах.

Медицинский хаб

Отдельное место в сингапурской MICE-индустрии занимают медицинские форумы, симпозиумы и встречи. Как страну с очень развитой системой здравоохранения, Сингапур просто не могли не затронуть международные медицинские мероприятия. Корр. «ЗР» удалось побывать на одном из них - 16-м Международном cимпозиуме по детской нейроонкологии (ISPNO), который проводился в Сингапуре. Участие в этом симпозиуме приняли сотни врачей со всего мира, он проходил 4 дня. Наверняка в это время в Сингапуре проходили и другие важные мероприятия, но поток иностранных гостей в одно время и место никак не отразился на мирной, пусть и насыщенной жизни сингапурцев. Полное отсутствие пробок на дорогах (что не может не удивлять современного человека, особенно в мегаполисе), никаких толп на улицах, видимая организованность на любой сессии симпозиума, отдохнувшие и настроенные на рабочий лад участники форма - возможно, это и есть видимый результат высокого качества организации деловых встреч в Сингапуре.

В целом, цель cимпозиума по ISPNO - обучение специалистов в области лечения детской онкологии из соседних азиатских стран, презентация опыта, исследований и достижений со всего мира в этом востребованном направлении. Как отметила основатель и директор благотворительной организации для детей с онкологическими заболеваниями Viva доктор Дженнифер ИО, вылечить всех детей хотя бы близлежащих стран в Сингапуре невозможно, но поделиться опытом с докторами из этих стран - задача Сингапура как международного многопрофильного медицинского центра.

Кстати, статус Сингапура как многопрофильного медицинского центра год за годом имеет все более широкое подтверждение. В мировом рейтинге систем здравоохранения, составленном в 2000 году, Сингапур отмечен как страна с лучшей системой здравоохранения в Азии. И это далеко не единственные аргументы, которыми руководствуются пациенты со всего мира, выбирая в качестве места лечения и оздоровления Сингапур. Согласно рейтингу мировой конкурентоспособности (IMD World Competitiveness Yearbook), составленному в 2011 году, Сингапур занял второе место по развитости и благоустроенности здравоохранительной инфраструктуры в Азии.

Одним лечением здесь не ограничиваются: в Сингапуре сосредоточены биомедицинские научно-исследовательские институты, число которых с каждым годом растет. В этой стране успешно функционирует биокластер, в который входят лучшие фармацевтические компании, компании, производящие медицинскую технику, а также компании, которые занимаются научными исследованиями и разработками. Соответственно, сингапурские доктора имеют возможность предоставлять лекарственные средства и проводить лечение на основе последних инновационных разработок.

Медицинский туризм в Сингапуре - это государственный проект, реализуемый с 2003 года посредством партнерства и эффективного взаимодействия предприятий сферы здравоохранения и правительства страны. Благодаря их усилиям и содействию других институтов отрасли здравоохранение Сингапура работает для туристов столь же эффективно и ответственно, как и для местных жителей. На выбор пациентам предлагается около 30 медицинских учреждений с более чем 7 тыс. докторов, 1,3 тыс. стоматологов и 22 тыс. медсестер. 21 крупная больница и медицинский центр Сингапура имеют международную аккредитацию Объединенной международной комиссии JCI (JCI - главная комиссия по аккредитации медицинских учреждений в США. - Прим. авт.). Одиннадцать больниц сертифицированы Международной организацией по стандартизации (ISO). При этом помимо международной аккредитации клиники Сингапура проходят тщательную внутреннюю систему контроля.

Профессионализм сингапурских докторов также оценивается по самым требовательным критериям. Нормы и практика врачебной деятельности регулируются Медицинским советом Сингапура, Комиссией по уходу за больными, Стоматологической комиссией, Фармацевтической и Лабораторной комиссиями. Кроме того, звание многопрофильного медицинского центра, коим является Сингапур, предполагает, что здесь проводятся не только исследования и лечение, но и обмен опытом, международные конференции, обучение специалистов из различных стран мира. Сингапур притягивает профессионалов со всего мира, которые приезжают сюда для обучения, обмена опытом, участия в медицинских исследованиях и т.д. Непосредственно сингапурские врачи также проходят практику за пределами своей страны в клиниках и больницах мирового уровня.

Кстати, упомянутое выше лечение онкологических заболеваний как у детей, так и у взрослых в Сингапуре является довольно востребованным, но не единственным направлением. Помимо этого, пациенты из разных стран приезжают сюда за различного рода медицинской помощью - от обычного медосмотра до сложнейших операций в таких областях, как кардиология, неврология, гинекология, офтальмология, трансплантация органов, ортопедия, педиатрия, пластическая хирургия. Благодаря современному и высокотехнологичному оснащению всех клиник Сингапура вероятность постановки неправильного диагноза в этой стране стремится к нулю, а новейшее медицинское оборудование позволяет справляться сингапурским больницам со сложнейшими проблемами.

Бизнес-пауза

В перерывах между деловыми мероприятиями или обследованиями в больнице любой гость Сингапура сможет себе найти занятие по душе и по возможностям. Удобная и грамотно выстроенная система общественного транспорта позволяет перемещаться по городу быстро и удобно, а городская инфраструктура выстроена таким образом, что даже люди с ограниченными возможностями чувствуют себя максимально комфортно.

Несмотря на то что Сингапур является очень энергичным мегаполисом с обилием высотных зданий, гостей здесь не преследует суета большого города. Обилие зелени, парков в сочетании с размеренным течением реки Сингапур и морским бризом делают город идеальным местом для отдыха и расслабления. Не секрет также, что Сингапур является одним из самых безопасных городов в мире, здесь являются редкостью даже мелкие карманные кражи. И действительно, в Сингапуре инстинкт самосохранения за ненадобностью отключается.

В Сингапуре существует великое множество мест, где можно насладиться чистым воздухом, природой южного города в сочетании со всеми благами, которые может предложить человеку XXI век. Только по знаменитым «Садам у залива» можно гулять весь день, а на следующий день вернуться - и найти что-то новое, неизведанное, прекрасное. Главное украшение парка - 18 гигантских деревьев из бетона и металла. В кроны вмонтированы солнечные батареи, которые вырабатывают электричество для освещения садов. Кроме того, деревья, как огромные воронки, ловят дождевую воду, которая впоследствии используется для полива живых цветов.

Фантастичности парку добавляют два стеклянных здания, напоминающих по своей форме две огромные волны. В этих зданиях расположены тропические оранжереи «Облачный лес» и «Цветочный купол», поражающие как технологичностью, так и естественностью. «Сады у залива» - это уникальный пример того, как современные разработки могут не только не вредить природе, но и мирно сосуществовать с ней, позволяя гостям наслаждаться прекрасной экологической обстановкой. И таких примеров, кстати, в Сингапуре масса. «Речное сафари», «Ночное сафари», остров Сентоза - это именно такие места, где высокотехнологичность идет рядом с экологичностью.

Вместе с тем город может предложить немало других развлечений на любой вкус. Любителям истории в Сингапуре тоже есть чем заняться. Китайский квартал, Маленькая Индия, Кампонг-Глэм (район, где жили малайские и мусульманские переселенцы) до сих пор несут в себе отпечаток истории.

Ночная жизнь Сингапура, так же как и дневная, многолика и разнообразна. Зажигательные вечеринки в ночных клубах, барах всегда доступны для тех, кто после дневных мероприятий, экскурсий или переговоров хочет отдохнуть и расслабиться. Улица, которая никогда не спит, - Clarke Quay - приветствует гостей живой музыкой на любой вкус, широким выбором всевозможных напитков и атмосферой праздника.

Но даже если клубная жизнь вам не по душе, ночному Сингапуру есть что предложить. Речные прогулки, посещение внушительного колеса обозрения Singapore Flyer, видовой площадки знаменитого отеля Marina Bay Sands и все те же прогулки под луной - прекрасный вариант даже для путешествия с ребенком. Так как, Сингапур - один из самых безопасных городов в мире, вы можете ходить по улицам и наслаждаться городом даже ночью. Для любителей ночных вечеринок всегда представлен большой выбор заведений для позднего ужина даже в предрассветные утренние часы.

Некоторые жители Сингапура шутят, что их национальным видом спорта является шопинг. С таким обилием торговых центров по всей территории города-государства это и немудрено! Масштабы и размах торговых центров в Сингапуре просто поражают, а ассортимент того, что можно привезти с собой из этой страны, настолько велик, что остается только посочувствовать заядлым шопоголикам: столько увезти на родину явно нельзя. Собственные сингапурские бренды одежды, обуви, сладости, чай, лечебные масла, аксессуары, электроника - список покупок может быть бесконечен. Как и список того, что может предложить своим гостям сам Сингапур.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.