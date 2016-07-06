Порт Раджин выходит из игры

Эйфория по поводу создания евроазиатского транспортного коридора «Восток - Запад», как и ожидалось, быстро сошла на нет. На фоне очередного витка напряженности в отношении двух Корей пилотный проект транспортировки угля через территорию КНДР «Хасан-Туманган-Раджин» оказался неэффективен и близок к закрытию. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», южнокорейский бизнес, столкнувшись с нестабильностью поставок российского угля, вновь ищет возможность вхождения в один из дальневосточных угольных терминалов.

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД» в первом полугодии 2016 года отмечает увеличение объема грузопотока через сухопутные пограничные переходы на границах с Китаем и падение перевозок в направлении Северной Кореи.

Общий грузооборот с этими двумя странами в январе-июне вырос на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до более 6 млн тонн. При этом, наибольший объем грузов был отправлен через погранпереход Гродеково-Суйфэньхэ (КНР) - 4,3 млн тонн, что на 1% больше, чем годом ранее. Через переход Камышовая-Хуньчунь (КНР) перевезено 1,1 млн тонн (рост в 3,3 раза).

А вот через пограничный пункт пропуска с КНДР Хасан-Туманган (КНДР) с начала 2016 года перевезено 639 тыс. тонн грузов (-18,8% к аналогичному периоду 2015 года). 97,9% составляет уголь (в направлении порта Раджин), остальное - прочие грузы, ответили на запрос Деловой газеты «Золотой Рог» в службе международных связей ДВЖД.

В марте информационное агентство Ренхап сообщило, что правительство Южной Кореи уведомило Россию о приостановке проекта транспортировки грузов «Раджин – Хасан» через территорию КНДР в связи с новыми санкциями СБ ООН в отношении Пхеньяна.

Стоит отметить, что ЮЖНАЯ Корея, несмотря на заявленную ранее готовность к участию в проекте, практически так и не приступила к регулярной транспортировке грузов из Раджина на юг полуострова.

Досье «ЗР»

Максимальный объем грузоперевозок с КНДР был достигнут в 1986 году, когда в обоих направлениях было перевезено 4 млн 795 тыс. тонн. В 2008 году РЖД совместно с Северной Кореей начали реконструкцию железнодорожной линии Хасан-Раджин. В 2010 году Россия получила право эксплуатировать один из доков в незамерзающем порту Раджин сроком на 50 лет. В мае 2014 года вступило в силу соглашение о списании Россией 90% северокорейского долга, составлявшего $11 млрд, оставшиеся $1,09 млрд КНДР должна погасить в течение 20 лет. В сентябре 2013 года участок железной дороги Туманган-Раджин был сдан в постоянную эксплуатацию. В июне 2014 года состоялась торжественная сдача в эксплуатацию перевалочного терминала в порту Раджин, что дало старт постоянному движению грузовых поездов через пограничный переход Хасан-Туманган. Всего за 2015 год через Раджин было перевалено около 1,5 млн тонн груза (более 70% – в Китай).

С появлением новой логистической цепочки южнокорейские компании POSCO, Korail и Hyundai Merchant Marine начали сотрудничать по доставке угля в Южную Корею с совместным предприятием «РасонКонТранс», которое было учреждено с участием ОАО «Торговый дом РЖД» и порта Раджин в КНДР на срок 49 лет. Южнокорейские компании транспортировали уголь из Кузбасса по железной дороге до станции Хасан на границе с КНДР, дальше до северокорейского порта Раджин, а оттуда морем в Южную Корею и Китай. В 2015 году через Раджин было перевалено около 1,5 млн тонн груза, большей частью в Китай.

Специальная торгово-экономическая зона «Раджин-Сонбон» расположена близ границы России и Северной Кореи на побережье Японского моря. Такой путь транспортировки грузов из России в Южную Корею позволял сэкономить 10-15% времени и затрат на топливо по сравнению с маршрутом прямой доставки из Владивостока. Однако введенные в марте новые санкции СБ ООН значительно ограничили экспорт из КНДР угля, железа, золота, титана и редких природных минералов.

Стоит отметить, что российская сторона, пожалуй, единственная, кто сегодня проявляет заинтересованность в этом направлении. По информации ДВЖД, ОАО «РЖД» в рамках инвестиционной программы продолжает строительство второй очереди погранперехода Хасан-Туманган.

«На мой взгляд, нельзя исключать, что Сеул не отказался от участия в этом проекте, а лишь отложил его реализацию до лучших времен - до нормализации межкорейских отношений. Надеемся, что этот взаимовыгодный трехсторонний проект будет все же возобновлен. Россия готова к продолжению сотрудничества на этом направлении», - заявил в интервью РИА «Новости» посол РФ в Южной Корее Александр ТИМОНИН.

А пока южнокорейские трейдеры ищут другие варианты, в том числе с прицелом на вхождение в капитал одного из дальневосточных портов в обмен на инвестиции. Например, в специализирующийся на перевалке угля «Торговый порт Посьет» («дочка» кэптивного оператора группы «Мечел»), который нуждается в финансировании заявленной модернизации.

Досье «ЗР»

Погрузка угля через порты российского Дальнего Востока в первом квартале 2016 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 22,7%, до 18,9 млн тонн. Перевалка металлов выросла на 15,8%, до 24,49 млн тонн. В то же время объем грузов в контейнерах упал еще на 4,7%, до 2,22 млн тонн.

ОАО «Торговый порт Посьет» («дочка» кэптивного оператора группы «Мечел») в 2015 году на фоне ослабления спроса со стороны китайских потребителей заместило перевалку экспортного угля на более маржинальные рынки Японии и Южной Кореи.

«В азиатском регионе нам удалось сохранить сложившуюся клиентскую базу и диверсифицировать направления сбыта. В июне был подписан крупный контракт на поставку угля южнокорейской корпорации Jidong Cement. В сентябре подписан крупный трехлетний контракт с японской корпорацией JFE Steel - это первый контракт, заключенный российской угольной компанией с японскими металлургами на столь длительный срок», - отмечал заместитель руководителя пресс-службы ОАО «Мечел» Алексей РЫЖКОВ.

В конце декабря прошлого года правительственная подкомиссия по реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке не утвердила проекты «Мечела» по развитию Эльги и Посьета из-за неопределенности с долгом. «Мечел» просил 10,66 млрд рублей на поддержку строительства Эльгинского угольного месторождения и 1,63 млрд рублей на реконструкцию порта Посьет.

Генеральный директор ОАО «Мечел» Олег КОРЖОВ на годовом собрании акционеров не исключил возможность пересмотра позиции государства.

«Государство ранее не могло давать финансовую поддержку предприятиям компании. На сегодняшний день реструктуризация долгов перед банками практически закончилась. Рассчитываем, что в ближайшее время мы продолжим эту работу и с учетом значимости этих проектов будет принято положительное решение по этим вопросам», - сказал Олег Коржов, отвечая на вопрос о судьбе строительства инфраструктуры Эльгинского месторождения и модернизации порта Посьет.

Источник «Золотого Рога» в одной из крупнейших российских угледобывающих компаний считает, что вхождение корейцев в стивидорный бизнес Дальнего Востока придало бы импульс развитию торговых отношений между нашими странами. «Корейцы готовы к серьезным вложениям в инфраструктуру наших портов в обмен на стабильные поставки. Но им очень важно стать полноправным участником проекта, а это не стыкуется с государственной политикой (России), так как порты считаются стратегическими объектами и вхождение иностранцев в их капитал на данном этапе вряд ли возможно, если только через СП. Мы (бизнес), конечно, заинтересованы в этом рынке (Южной Кореи), но без выстраивания крепких партнерских отношений дальнейшее развитие малоперспективно», - говорит угольщик.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.