Служба занятости отправляет безработных прямиком в… бордель

Изумительная ситуация, описанная давеча в весьма респектабельной The Telegraph, столь проста, что ни в каких толкованиях не нуждается.

Все предельно прозрачно: некая немка (не эмигрантка), симпатичная девушка 25 лет от роду, потеряв работу программиста, встала на учет на бирже труда. Вернее, в центре занятости, как это теперь положено называть. Оформилась она как программист, но на всякий случай указала, что имеет также квалификацию «официант, бармен, менеджер зала» и готова работать в кафе или баре без выходных и в ночные смены. После чего, получив право на пособие по безработице, принялась ждать вакансии. Историю рассказал портал Odnako.Org.

Ждала долго. Но дождалась. Через год из центра занятости пришло письмо-направление: дескать, есть работодатель, изучивший ваш «профиль» (заявку) и заинтересованный в ваших услугах. Номер телефона прилагается. Однако, когда обрадованная девушка позвонила по заветному телефону, выяснилось, что «заинтересованная фирма» на самом деле не бар и не ресторан, а самый обыкновенный бордель, где ей предлагают вакансию «работника сферы сексуальных услуг». То есть проститутки.

Естественно, разговор возмущенная немка прервала, сообщив обо всем в центр занятости, - и вскоре обнаружила в почтовом ящике уведомление о том, что с такого-то числа размер ее пособия по безработице уменьшается на 50% в связи с отказом от первого направления на работу. А дальше, возможно, и вовсе лишат пособия.

Естественно, девушка пошла в суд - и выяснила, что повода судиться нет. Ибо центр занятости не нарушил никаких законов, но, напротив, действовал строго в соответствии с ними. Поскольку после легализации в 2002-м бундестагом проституции интимная сфера деятельности была внесена в реестр официальных «профессий и ремесел», а владельцы легальных отныне публичных домов, будучи обязаны платить налоги и страховку здоровья сотрудников, получили доступ к официальным базам данных центров занятости. В связи с чем в итоге «реформ благосостояния», осуществленных кабинетом фрау Меркель, сейчас любая женщина младше 55 лет, не дождавшаяся работы по специальности в течение года, обязана идти туда, куда направят, хотя бы и в проститутки, иначе лишается права на пособие.

«В законе нет ничего, что охраняло бы женщин от вынужденной работы в секс-индустрии, - говорит Мерхильд ГАРВЕГ, адвокат из Гамбурга, специализирующаяся на таких случаях. - Согласно новым правилам, труд проститутки более не аморален, а следовательно, отказаться от рабочего места означает потерять право на пособие в полном соответствии с законом. С точки зрения закона работодатель, ищущий проститутку того или иного пола, ничем не отличается от работодателя, ищущего стоматолога или медсестру, а попытки центров занятости как-то смягчить ситуацию ставят под удар сами центры».

Между прочим, все правильно. Все работы хороши, всякий труд почетен, и если девушка, придя на собеседование, отказывается раздеться, поиграть с вибратором или дать сеанс секса для определения работодателем ее квалификации, она неправа и заслуживает взыскания. И ровно так же заслуживает взыскания, а то и чего хуже, руководитель центра занятости, отказывающийся размещать в своей конторе рекламу борделей или не позволяющий легализованным бандершам и сутенерам рыться в базе своих данных, подбирая подходящие кандидатуры.

«С какой стати меня могут не допустить к спискам, если я плачу налоги, как и все предприниматели?» - удивляется некая Татьяна УЛЬЯНОВА, владелица трехзвездочного публичного дома в центре Берлина, и никто не может оспорить, что она права. Как никто не может помешать ее коллеге Ульриху КУПЕРКОХУ, содержателю борделя в Герлице (бывшая ГДР), через суд получить весьма солидную компенсацию в связи с отказом местного центра занятости «убеждать» безработных женщин в том, что его заведение ничем не хуже больницы или бара.

В общем, как грустно констатирует помянутая выше фрау Гарвег, «политика правительства явно направлена на то, чтобы в рамках программы решения проблемы занятости вынудить женщин заниматься легальной проституцией. С точки зрения властей, совершенно не важно, хочет сама женщина этого или нет, замужем она или нет, согласен ее муж или бойфренд на это или не согласен, - главное, что «официальные секс-услуги» не приравнены к проституции, и помешать развитию этой тенденции, по всей видимости, невозможно».