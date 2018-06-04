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Китай продолжает сотрудничать с США

04 Июня 2018, 18:05 | В мире

Харбин принял первый чартерный грузовой рейс из Лос-Анджелеса, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Хейлунцзянские экономические новости".

Первый североамериканский грузовой борт из Лос-Анджелеса плавно приземлился в Харбинском международном аэропорту Тайпин, знаменуя тем самым успешное завершение пилотного проекта, связанного с запуском чартерных грузовых маршрутов из США, которые свяжут воздушные порты еще трех северо-восточных провинциях с Северной Америкой.

Прямые грузовые чартерные рейсы будут выполняться при посредничестве Harbin Manhattan diversified Group Co., Лимитед (частная китайская компания, расположенная в Харбине, которая управляет холдингом с интересами в сфере недвижимости, гостиничной и финансовой промышленности). Максимальная нагрузка на борт составит 105 тонн.

Первый рейс из Лос-Анджелеса в Харбин был в полете 11 часов и перевез 80 тонн груза. Планируется, что такой рейс будет осуществлять раз в неделю.

Проект прямого воздушного фрахта в полной мере использует преимущества кратчайшего маршрута между Харбином и Северной Америкой, что снижает стоимость транспортировки и повышает эффективность логистики. Подобное сотрудничество не только заполняет разрыв между североамериканским побережьем и китайскими провинциями, но и способствует дальнейшей трансокеанской экономической и торговой деятельности. Предварительно воздушные суда будут перевозить импортируемые товары, приобретенные на электронных площадках, включая товары для дома, товары для женщин и детей, товары медицинского назначения. В дальнейшем предполагается доставка деликатесов, в их числе даже бостонские лобстеры, канадские арктические моллюски, крабы и другие североамериканские морепродукты и экзотические фрукты и т.д.

Китайская сторона предполагает экспортировать зерновые, выращенные в северо-китайских провинциях. В целом данный проект должен стать основой для возникновения новых логистических воздушных маршрутов с европейскими и южно-американскими государствами, его запуск придаст ускорение строительству Северо-Восточного логистического хаба в Китае.

В целях обеспечения бесперебойной встречи первого грузового рейса из Лос-Анджелеса и прохождения таможенного досмотра в Харбине, администрация аэропорта в части таможенного оформления взял на себя инициативу по взаимодействию с предприятиями, заказавшими грузы, обеспечил 24-часовую работу таможенного поста, в том числе в ночное время за счет сверхурочной работы сотрудников таможни. Это позволило сэкономить время оформления грузов, а также организовать погрузочно-разгрузочные работы в соответствии с соответствующими положениями.

"Хейлунцзянские экономические новости".

Текст адаптировали Ли Ижань.

Автор:
Теги: харбин  хейлунцзян  Лос-Анджелес 






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